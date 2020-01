Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a avut, astăzi, o întâlnire la Ministerul Sănătății cu Ministrul Sănătății, Victor Costache, la discuții fiind prezent și managerul Spitalului Județean de Urgente „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, Vasile Rîmbu. După întâlnire, Gheorghe Flutur a spus că poate să anunțe „vești extraordinare” pentru județul Suceava, el precizând că îl bucură faptul că „ele vin acum, la început de an”. „A fost o întâlnire extrem de aplicată, în continuarea discuțiilor avute în luna decembrie, finalizată deja cu lucruri concrete”, a spus Flutur. El a arătat că spitalul de oncologie din Suceava urmează a fi realizat prin finanțare de la Ministerul Sănătății, cu cofinanțare din partea Consiliului Județean Suceava. Noul spital va avea saloane cu un număr total de 85 de paturi, săli de tratament, ambulatoriu propriu, secție proprie de îngrijiri paliative, săli de așteptare precum și spații de cazare, în mici mici garsoniere, pentru cei care fac tratamente.

„Ministerul Sănătății sprijină acest proiect al Consiliului Județean Suceava și al Spitalului Județean, mai ales că avem o serie de argumente suplimentare: în primăvara vom pune în funcțiune secția de radioterapie, în câteva săptămâni vom avea finalizat laboratorul de medicină nucleară, pentru care am achiziționat deja echipamente dintre cele mai performante și, tot în primăvară, vom finaliza blocul operator destinat intervențiilor chirurgicale oncologice. Ne lipsea acest spital atât de necesar bolnavilor de cancer, un spital care să asigure atât un tratament de cel mai înalt nivel cât și un confort sporit”, a declarat șeful administrației județene. El a spus că spitalul de oncologie din Suceava va fi realizat în perimetrul spitalului vechi, între biserica din curte și actuala secție de oncologie. Flutur a precizat că pentru această investiție a predat la Ministerul Sănătății Studiul de pre-fezabilitate.

Ministerul Sănătății va finanța secțiile de chirurgie vasculară și neurochirurgie

Gheorghe Flutur a mai declarat că ministrul sănătății a fost de acord cu finanțarea unui alt proiect, deosebit de util, respectiv Secția de chirurgie vasculară și Secția Neurochirurgie, pentru care va fi supraînălțat corpul E al Spitalului Județean Suceava. Flutur a spus că investiția va fi de 20 milioane lei.

„Secțiile vor asigura tratamentul complex al pacienților, continuitatea îngrijirilor și monitorizarea tratamentului și îngrijirilor acestora; vor fi prevăzute cu paturi de spitalizare de zi și cabinete de consultații. Aici vor fi tratați atât pacienți copii, cât și pacienți adulți”, a spus președintele CJ Suceava.

Aviz pentru un Spital de copii la Suceava

Șeful administrației județene a mai precizat că ministerul și-a dat avizul și pentru construirea unui Spital de copii la Suceava. Gheorghe Flutur a arătat că acesta va fi un spital cu 360 de paturi, care va fi construit în curtea spitalului vechi. „Va fi un spital monobloc în care vom include și o maternitate. Aveam nevoie de avizul Ministerului Sănătății pentru că acest obiectiv este prins în Lista sinteză de la Compania Națională de Investiții – CNI. Pentru județele Suceava și Botoșani, pentru întreaga zonă, construirea acestui Spital de copii la Suceava este un lucru extraordinar. Vom avea un spital care să trateze copii la Suceava, fără a fi nevoiți să meargă la Iași, Cluj-Napoca sau București”, a precizat Gheorghe Flutur. El a mai adăugat că realizarea acestor investiții reprezintă un lucru extraordinar pentru Județul Suceava. „Iată, sunt vești foarte bune pe care pot să le transmit sucevenilor acum, chiar la început de an”, a încheiat Flutur.