Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a prezentat programul preliminar al zborurilor companiei WIZZ AIR pentru sezonul de vară 2020 de pe Aeroportul ”Ștefan cel Mare” din Suceava. Gheorghe Flutur a spus că programul de vară include: 9 frecvențe/săptămână – L, M, 2xMi, J, V, S, 2xD pentru Londra-Luton, 5 frecvențe/săptămână – M, Mi, J, S, D pentru Milano-Bergamo, 2 frecvențe/săptămână – L, Vi pentru Bologna, 3 frecvențe/săptămână – M, J, S pentru Roma-Ciampino și două frecvențe/săptămână – L, Vi pentru Memmingen/Munchen Vest.

Gheorghe Flutur a subliniat faptul că destinațiile de vacanță au fost foarte populare în sezonul estival 2019, turiștii care au ales ca punct de plecare Aeroportul ,,Ștefan cel Mare” din Suceava având la dispoziție șapte zboruri pe săptămână, în fiecare zi de luni, miercuri, joi, vineri și duminică, spre litoralul Mării Mediterane, respectiv Mării Roșii, către destinații ca Antalya, Bodrum, Hurghada sau Monastir.

Flutur a mai adăugat că programul preliminar pentru sezonul estival 2020 include zboruri charter spre Turcia (Antalya, Bodrum), Egipt (Hurghada) și Tunisia (Monastir).

, 8.0 out of 10 based on 1 rating