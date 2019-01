Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, la inaugurarea pârtiei de schi din Câmpulung Moldovenesc, de pe masivul Rarău, că în perioada următoare va fi constituită Asociația Montană de Turism „Poiana Bucovinei”. Gheorghe Flutur a spus că le va adresa o invitația primarilor din Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei pentru a participa la o întâlnire comună în care să se înființeze această asociație. „Începută cu aproape 10 ani în urmă, în sfârșit pârtia din munții Rarăului astăzi se pregătește să funcționeze. Eu sunt bucuros pentru această zi. În primul rând câștigă Bucovina, câștigă turismul din zonă, câștigă municipiul Câmpulung Moldovenesc. Cred că este una dintre cele mai frumoase pârtii, o pârtie domoală, foarte atrăgătoare, cu peisaje superbe. Pe o rază de 30 de kilometri în jurul Câmpulungului sunt circa 200 de pensiuni turistice, cu peste 6.000 de locuri de cazare. Va fi o atracție deosebită. De aceea imediat în perioada imediat următoare voi adresa o invitație primarilor din Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei să înființăm asociația Montană de Turism. Această asociație, <Poiana Bucovinei>, în care eu cred foarte mult, cu domenii schiabile în toate cele trei stațiuni. Gura Humorului are pârtie, de astăzi are Câmpulungul și are și Vatra Dornei pârtii de schi. Cred că o ofertă inteligentă, grupată, prin gestionarea împreună a acestor stațiuni turistice va face să câștigăm, așa cum Sinaia, Azuga, Bușteni, pe Valea Prahovei, au făcut deja. Pentru că avem nevoie aici în Bucovina de revigorarea turismului”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a arătat că în momentul de față județul Suceava, împreună cu pârtia de pe Rarău, are peste 16 kilometri de pârtii de schi. Flutur a spus că la acest capitol județul Suceava este pe locul șase în România, după Prahova, Hunedoara, Brașov, Harghita și Maramureș. „E loc de mai mult. Avem 16,3 kilometri pe 12 pârtii de schi. Și dacă vorbim de această zonă, ne gândim la punerea în valoare a muntelui Rarău, a Pietrelor Doamnei, ne gândim la rezervația de aici, la faptul că la 12 kilometri este rezervația UNESCO Codrii seculari de la Slătioara, dar și la faptul că anul Câmpulungul va demara renovarea Muzeului Lemnului. Deci, se mișcă ceva pe turism”, a mai spus președintele CJ Suceava.

Flutur explică modul în care a fost finanțată pârtia

Gheorghe Flutur a declarat că salută finalizarea acestei investiții cu o valoare de 15 milioane de euro, însă a subliniat că lucrurile trebuie să se știe până la capăt. „Din 15 milioane de euro, 12 milioane de euro a dat Guvernul Boc și Guvernul Cioloș. Două milioane de euro a plătit Primăria Câmpulung Moldovenesc și 750.000 de euro actualul Guvern. Putea cu șase ani în urmă să fie finalizată această investiție, în 2012. Nu vreau să mă mai uit în urmă, asta este situația. E bine să se știe adevărul. Mă bucur că am putut face ceva pentru Bucovina și îl felicit pe primarul Mihăiță Negură care a făcut lucruri extraordinare, s-a luptat, nu a fost singur. De aici încolo trebuie inteligent să aducem turiști”, a afirmat șeful administrației județene. El a amintit că CJ Suceava pregătește în perioada imediat următoare asfaltarea drumului prin Izvorul Alb până pe Rarău, astfel încât accesul să fie cât mai facil spre Pietrele Doamnei, din trei direcții, din Pojorâta, de pe Valea Bistriței și de la noua pârtie de schi.

Ioan Bălan: Mă bucur că astăzi inaugurăm pârtia cu un primar PNL

Printre parlamentarii prezenți la inaugurarea pârtiei de schi de pe Rarău a fost și deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan. Acesta a făcut o plimbare cu un snow mobil, avându-l ca șofer pe președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, după care a precizat că inaugurarea pârtiei este o realizare importantă pentru această zonă a județului. Ioan Balan a spus că nu practică sporturile de iarnă, dar din spusele prietenilor care schiază, „pârtia este de nivel mediu și foarte bună pentru schiori”. Pe de altă parte, el a ținut să remarce faptul că finalizarea investiției este o realizare importantă și pentru echipa liberală din județ. „Îmi aduc aminte cu ceva ani în urmă când primarul de atunci al Câmpulungului și Gheorghe Flutur se zbăteau foarte tare pentru această pârtie. Mă bucur că astăzi o inaugurăm tot cu un primar PNL. Și un lucru excepțional, pe de o parte văd bucuria oamenilor, pe de altă parte văd bucuria colegilor. Și de ce să nu lăsăm modestia deoparte, o realizare în zona aceasta a colegilor din echipa mea este o realizare în plus pentru mine personal”, a spus Ioan Balan.