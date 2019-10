Președintele Consiliul Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a avut astăzi o întâlnire cu primarul Municipiului Vatra Dornei, Ilie Boncheș, și cu reprezentanții firmei care a montat cazanele centralei termice de la Vatra Dornei pentru a asigura căldura în acest municipiu. ”Suntem, iată, la sfârșitul lunii octombrie și, din cauza iresponsabilului Guvern PSD care nici la această dată nu a alocat fondurile, 15 milioane de lei din Programul Termoficare, constructorul nu a primit banii pe care ar fi trebuit să-i primească încă din vară. Cum furnizorul de echipamente nu a primit banii, nu se pot începe probele în vederea punerii în funcțiune a cazanelor, cu toate că acestea sunt deja montate iar combustibilul este pregătit. Câtă iresponsabilitate a acestui Guvern! Nici acum, în ultimele sale zile, Guvernului PSD-ist, care a dat bani la multe primării pesediste, nu s-a gândit la Vatra Dornei că nu are căldură, iar aici, în nordul țării, iarna vine mai repede cu o luna față de Videle”, a declarat Gheorghe Flutur.

”Sper ca noul Guvern să fie instalat cât mai repede, pentru a debloca situația disperată de la Vatra Dornei”

De altfel, a spus Flutur, Guvernul PSD a blocat sistematic Vatra Dornei și întreaga zonă. ”Nici acum nu a dat Hotărârea de Guvern pentru a se duce gazul metan aici, asta în ciuda repetatelor declarații făcute de membrii Guvernului la trecerea lor prin Sucevița sau Fălticeni. Abia aștept să plece acest Guvern iresponsabil”, a răbufnit șeful administrației județene.

Miercuri în ședința de Consiliu Judeţean, se va vota alocarea unei sume pentru a acoperi o parte din necesar, iar Primăria Vatra Dornei va aloca și ea ultimele resurse de care mai dispune pentru a se putea porni căldura. ”De asemenea, astăzi am trimis o adresă către cele 3 ministere care gestionează Programul Termoficare, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Mediului, în care am prezentat situația dramatică de la Vatra Dornei, și sper ca noul Guvern să fie instalat cât mai repede, pentru a debloca situația disperată de la Vatra Dornei”, a conchis Flutur.