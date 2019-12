Președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a semnat astăzi la sediul Ministerului Fondurilor Europene cel mai mare proiect al județului nostru din ultimii 30 de ani. Este vorba despre un proiect de apă-canal în valoare de 234,7 milioane de euro și de care vor beneficia 226.000 de locuitori, reprezentînd o treime din populația județului. Președintele Flutur a fost însoțit la Minister de vicepreședintele PNL al CJ Viorel Sredenciuc și de directorul general al operatorului regional de apă și canal, ACET, Ștefan Groza. Șeful administrației județene a spus că ziua de astăzi este una istorică pentru județul Suceava. Gheorghe Flutur a afirmat: „Astazi este o zi istorica pentru judetul Suceava. Este un pas uriaş spre civilizaţie şi confort. Trebuie să ştiţi că acest proiect are în vedere noi staţii de captare a apei potabile. De asemenea, construcţia de conducte noi pentru aducţiunea de apă potabilă, înlocuirea unor conducte vechi, staţii de pompare a apei potabile, rezervoare între 500 şi 3.000 de litri fiecare, dar, şi la capitolul canalizare – apă uzată este vorba de construcţia unor staţii pentru epurare şi repararea unor staţii vechi, dar şi de cîteva sute de kilometri de reţele de canalizare pe care le construim pe acest proiect”. El a adăugat că proiectul va începe în februarie 2020 și că vor fi 21de contracte de lucrări. Președintele Flutur a mai spus: „Cei de la ACET vor fi coordonaţi de Asociaţia Judeţeană de Apă şi Canal, şi trebuie să salut efortul specialiştilor care au avut de lucrat şi de ridicat pe internet pentru licitaţie peste 20.000 de pagini în acest proiect, aproape 2 metri cubi de documentaţie tehnică. Proiectul va dura 4 ani de zile, iar pentru judeţul Suceava înseamnă un pas uriaş spre civilizaţie. De aceea vreau să subliniez că acest proiect a început încă din 2014. Mulţi ani de zile am aşteptat să primim undă verde şi vreau să mulţumesc Guvernului României şi ministrului Fondurilor Europene, (n. r. Ioan Marcel Boloș) care s-au implicat. Avem aviz pozitiv de la Comisia Europeană, fără observaţii, iar de astăzi am intrat în linie dreaptă pentru derularea acestui proiect. Mă bucur că încheiem anul 2019 cu un succes foarte mare pentru judeţul Suceava. Nu e de ici de colo să aduci un sfert de miliard de euro doar într-o lună de zile de cînd s-a instalat noul Guvern”. Localitățile beneficiare ale proiectului de apă-canal vor fi: Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Vatra Dornei, Cîmpulung, Siret, Salcea, Vicovu de Sus, Dolhasca, Putna, Marginea, Sucevița, Șcheia și Mitocu Dragomirnei.

, 9.5 out of 10 based on 2 ratings