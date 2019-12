Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că a semnat contractul de finanțare pentru Proiectul „Smart Travel Bucovina”, prin Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020, Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea transportului și a rețelelor și sistemelor comune de transport – Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier și instrumentelor TIC. Flutur a precizat că partenerul Consiliului Județean Suceava în cadrul acestui proiect este Departamentul de Turism din cadrul Administrației Regionale de Stat Cernăuți. Valoare totală a proiectului este de aproape 109.000 de euro. Valoarea cofinanțării totale este de 10.891,40 Euro, iar valoarea cofinanțării CJ Suceava va fi de 9.000 de euro.

Proiectul va fi implementat într-o perioada de 16 luni, de pe 8 noiembrie 2019 și până pe 7 martie 2021. Șeful administrației județene a explicat că obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea infrastructurii „Tehnologia Informației și Comunicațiilor” din județul Suceava și Regiunea Cernăuți prin dezvoltarea unei aplicații mobile pentru telefoane smartphone și tablete care va fi folosită pentru a furniza informații utile și pentru a promova cultura și turismul în aceste zone.

„În cadrul acestui proiect se va dezvolta aplicația mobilă „Smart Travel Bucovina” care va promova cultura locală și obiectivele turistice care pot fi vizitate în această zonă, va oferi informații utile cum ar fi programul de vizitare, prețurile biletelor, va conține informații pentru trasee turistice, activități ce pot fi desfășurate, târguri și alte evenimente organizate, despre serviciile de urgența din fiecare țară Această aplicației va putea fi descărcată gratuit din magazinele virtuale a celor mai populare sisteme de operare pentru smartphone și tablete și va fi disponibilă în 3 limbi, română, ucraineană și engleză”, a declarat Flutur.

, 7.0 out of 10 based on 1 rating