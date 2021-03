Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că a semnat documentația pentru licitația de execuție a lucrărilor la proiectul „Modernizare DJ 174C, km 0+000 – 3+660 Panaci – Bilbor”, obiectiv inclus în lista obiectivelor de investiții pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL II).

Gheorghe Flutur a spus că prin acest proiect se propune modernizarea infrastructurii rutiere prin asfaltarea drumului DJ 174C, km 0+000 și 3+660 cu o lungime totală de 3,660 km.

De asemenea, el a precizat că instituția pe care o conduce a aprobat, prin Hotărârea nr. 7 din 29 ianuarie 2021, devizul general actualizat, indicatorii tehnico-economici actualizați precum și cheltuielile de cofinanțare din bugetul Județului Suceava, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 174C, km 0+000 – 3+660, Panaci – Bilbor”.

„Prin documentația tehnică actualizată în 2020, cât și ca urmare a efectuării expertizei tehnice se propun asfaltare a 3.660 m drum, precum și execuția de rigole, drenuri, podețe, ziduri de sprijin și de căptușire, lucrări de siguranța circulației”, a declarat Flutur. El a adăugat că acest drum face legătura dinspre Vatra Dornei spre Toplița. „Este o deschidere, o scurtătură cu avantaje excepționale pentru zona Vatra Dornei și pentru turismul din această zonă. După finalizarea acestui drum, distanța dintre Vatra Dornei și București va fi mai scurtă cu 110 kilometri. Mai mult, aici avem o zonă turistică cu un potențial uriaș care va fi pusă în valoare și mai bine. Este țara apelor minerale, este o zonă cu domeniu schiabil unde zăpada rămâne cea mai lungă perioadă din an. Apoi avem Parcul Național Călimani. Toată zona este mirifică”, a precizat șeful administrației județene.

El a subliniat faptul că modernizarea acestui drum reprezintă un câștig pentru județul Suceava, pentru investitori, pentru turism, pentru turiștii care vor veni în județ.