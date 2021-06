Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a semnat, astăzi, acordurile de colaborare între județul Suceava și și municipiul Chișinău, raioanele Ștefan Vodă, Sîngerei și Rîșcani, din Republica Moldova. Evenimentul a avut loc în Sala Unirii Bucovinei cu Țara, construită în curtea interioară a Palatului Administrativ din Suceava, inaugurată cu acest prilej. În deschiderea evenimentului, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că este onorat să semneze aceste parteneriate, el spunând că acest moment este unul istoric. „Într-o zi atât de importantă pentru municipiul Suceava avem onoarea ca în noua Sală a Unirii să deschidem un eveniment extrem de important, de aici din fosta capitală a Moldovei. Este vorba despre semnarea unor parteneriate de colaborare cu frații noștri de peste Prut, din Republica Moldova. Sunt onorat să semnez aceste parteneriate. Noi, Consiliul Județean Suceava, vă așteptăm cu brațele deschise”, a spus Flutur. Din partea noilor parteneri ai județul Suceava au fost prezenți primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, precum și președinții Consiliilor Regionale din Rîșcani, Vasile Secrieru, Ștefan Vodă, Vasile Maxim și Sîngerei, Grigore Corcodel. Din parte județului Suceava, la întâlnire au mai fost prezenți primarul Sucevei, vicepreședinții Consiliului Județean Suceava, Cristinel Crețu și Niculai Barbă, senatorul Constantin Daniel Cadariu, președintele Camerei de Comerț și Industrie Suceava, Nicolae Troașe, precum și mai mulți șefi de instituții și asociații de turism.

După semnarea parteneriatelor, Gheorghe Flutur și invitații din Moldova au parafat această colaborare cu o strângere de mână.

Invitat să ia cuvântul, primarul din Chișinău, Ion Ceban, a transmis că acest parteneriat are un potențial foarte pare pe care „trebuie să-l valorificăm în mai multe domenii, cultură, mediu, urbanism, turism, educație sau sănătate. Vom veni în scurt timp din nou la Suceava cu un grup de lucru pentru a începe lucruri concrete, noi având în vedere Muzeul Grigore Vieru, centrele de plasament pentru copii, învățământul la distanță sau centre de educație pentru adulți”.

Flutur: Sunt un mare susținător al punților economice care trebuie dezvoltate între noi

La rândul său, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a vorbit, în primul rând, despre dezvoltarea colaborărilor în domeniul economic. „Personal sunt un mare susținător al punților economice care trebuie dezvoltate între noi. Cu așa ceva ar trebui să începem. Și avem și o obligație morală, pentru că trebuie să încurajăm piața să funcționeze și spre Vest, dar și spre Est”, a spus Gheorghe Flutur. El a spus că este susținătorul organizării unui forum economic la care să participe reprezentanți din județul Suceava și regiunile din Republica Moldova. „Suntem obligați moral să ne uităm și peste Prut și să încurajăm calea europeană a dumneavoastră. Iar o întâlnire cu oamenii de afaceri ar fi extrem de utilă, să le arătăm ce oportunități sunt”, a declarat șeful administrației județene. El a adăugat că în județul Suceava există un parc industrial în apropierea Aeroportului „Ștefan cel Mare”, unul la Siret, în apropierea graniței cu Ucraina, precum și un cluster pentru procesarea de produse alimentare.

De asemenea, Gheorghe Flutur a vorbit și despre posibilitatea organizării unui târg în care să fie promovată oferta turistică a județului Suceava și a celor patru parteneri din Moldova. El a mai spus că aceste parteneriate semnate astăzi se vor concretiza și în colaborări în domenii precum sănătate, cultură, învățământ universitar și social.

În același timp, președintele CCI Suceava, Nicolae Troașe, a declarat că instituția pe care o reprezintă are deja o colaborare foarte bună cu Camera de Comerț din Chișinău. El a spus că sunt foarte mulți antreprenori din Chișinău care și-au deschis afaceri în România, dar și oameni de afaceri români care au firme în Republica Moldova.