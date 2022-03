Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat că pentru refugiații din Ucraina urmează să fie înființată o platformă cu informațiile necesare și a anunțat că în condițiile în care se anunță vreme foarte rece, va fi nevoie de mărirea numărului de instalații electrice de încălzire din zona de frontieră și din tabăra mobilă din Siret.

„În Comandamentul din frontieră am cerut înființarea unei platforme de informare pentru refugiații din Ucraina prin intermediul căreia toți cetățenii ucraineni care sunt veniți în România să obțină toate informațiile necesare”, a precizat Gheirghe Flutur.

El a arătat că cetățenilor ucraineni li se va comunica la intrarea în țară că pentru informații se pot conecta la această platformă.

Platforma va fi gestionată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, iar responsabil pentru comunicare din partea CJ Suceava va fi vicepreședintele CJ Suceava, Niculai Barbă.

Gheorghe Flutur a cerut și E.On să suplimenteze puterea instalată în Siret atât în tabăra mobilă cât și la punctul de trecere a frontierei pentru că se anunță temperaturi foarte scăzute și este nevoie de creșterea numărului de aeroterme și calorifere electrice cu care să fie încălzite spațiile pentru refugiați.