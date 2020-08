Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a solicitat urgentarea lucrărilor de modernizare a drumului județean care face legătura dintre Câmpulung Moldovenesc și platoul masivului Rarău, prin Izvorul Alb. Gheorghe Flutur, alături de primarul din Câmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură, au inspectat, marți, lucrările pe acest drum. Șeful administrației județene s-a declarat nemulțumit de ritmul acestora, solicitând constructorului să suplimenteze forța de muncă pe acest șantier. Flutur a spus că investiția este finanțată în totalitate de Consiliul Județean Suceava, cu suma de 5,1 milioane de euro. Lucrările constau în modernizarea drumului pe o lungime de 7,7 kilometri.

„Unul dintre marile obiective ale Consiliului Județean Suceava este legătura platoului Rarău cu orașul Câmpulung pentru a pune în valoare pârtia de schi și muntele Rarău. Din punctul acesta de vedere noi am început finanțarea încă de anul trecut. S-a pregătit patul drumului, acum se lucrează la zidurile de sprijin. Și am venit să le cer constructorilor să tureze motoarele. Vreau mai mult. Ei s-au angajat că până la schit vor face binder în această toamnă. Ritmul este astăzi necorespunzător. Eu sunt nemulțumit și vreau să-și aducă mai mulți muncitori aici. Pentru că zona este foarte circulată, sunt turiști și anul viitor vreau să finalizăm acest drum pentru că a pregăti a treia cale spre platoul munților Rarău. Este aici și primarul Mihăiță Negură, care este foarte implicat pentru că dumnealui a asfaltat drumul din oraș până la baza pârtiei”, a declarat Gheorghe Flutur. El a adăugat că instituția pe care o conduce a asigurat fondurile pentru această lucrare, motiv pentru care vrea ca firma care realizează investiția să tureze motoarele.