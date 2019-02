Președintele PNL Suceava și a Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a stabilit, astăzi, împreună cu parlamentarii liberali suceveni principalele amendamente pentru județ care vor fi depuse la Legea bugetului de stat pentru anul 2019. Gheorghe Flutur a declarat că amendamentele vizează alocarea de fonduri pentru mai multe priorități „extrem de importante” pentru devoltarea județului Suceava. Flutur a arătat c primul amendament va fi cel legat de alocarea de fonduri pentru localitățile incluse în proiectul „Suceava – utilități și mediu la standarde europene”. „Mai mult de jumătate din primăriile judeţului Suceava sunt afectate de acest program, cu un împrumut făcut încă din 2004. Multe primării au fondurile blocate şi din păcate Guvernele din ultimii ani nu au acordat nici un ban primăriilor. Şi avem o situaţie disperată la Câmpulung Moldovenesc, dar şi în alte părţi, motiv pentru care am cerut fonduri, sume din TVA, pentru a se plăti ratele la proiectul utilităţi şi mediu”, a arătat liderul PNL Suceava. El a spus că un alt amendament va fi depus pentru finanţarea companiei Transgaz România pentru a finaliza construcţia magistralei de gaz metan spre Vatra Dornei.

Flutur vrea alocarea de fonduri pentru urgentarea construcției drumului expres Siret – Pașcani și a autostrăzii Unirii

De asemenea, Gheorghe Flutur a arătat că parlamentarii PNL de Suceava vor solicita fonduri pentru realizarea studiului de fezabilitate şi stabilirea indicatorilor tehnico economici pentru drumul expres Siret – Suceava – Paşcani, care să față legătura cu Bucureşti. „Dorim anul acesta să se finalizeze și sperăm cel târziu anul viitor să înceapă lucrărilor. Avem nevoie de acest drum pe patru benzi. De asemenea, solicităm fonduri pentru studiul de fezabilitate pentru Autostrada Unirii, Iaşi – Târgu Mureş pe toată lungimea ei, de 302 kilometri. Avem nevoie de studiu de fezabilitate şi să se înceapă de urgenţă construcţia pe bani europeni, a autostrăzii care să lege Moldova de Ardeal. Autostradă care este la mai puţin de o oră şi de Suceava. Suntem interesaţi să ajungem mai repede în drumul spre Vest, fie la Drăguşeni, fie la Târgu Neamţ, fie la Poiana Teiului prin Broşteni, fie prin zona Bilbor, pe care o modernizăm, la Topliţa Ditrău. Avem acest interes noi sucevenii să se finanţeze autostrada Transilvania – Moldova, autostrada Unirii. Solicităm fonduri și pentru modernizarea DN 2, drumul european 85, Roman – Siret, care trece prin Fălticeni şi Suceava şi care pe unele porţiuni arată foarte rău”, a declarat Gheorghe Flutur. El a adăugat că parlamentarii PNL de Suceava solicită fonduri și pentru modernizarea DN 29 A, Suceava – Adâncata – Dorohoi, despre care a spus că în momentul de față arată deplorabil, motiv pentru care trebuie modernizat. O altă investiție pentru care PNL Suceava solicită fonduri este modernizarea DN 17B, Vatra Dornei – Dorna Arini – Crucea – Broșteni, pe Valea Bistriței, acolo unde mai sunt circa 20 de kilometri care trebuie modernizați.

„Solicităm fonduri pentru finalizarea centurii Sucevei. A început construcția tronsonului care a rămas în urmă, care are șase ani întârziere. Din păcate în toamna trecută s-a lucrat doar 10% din cât s-a propus, din informațiile pe care le am. Cerem bani și pentru studiul de fezabilitate pentru centura a doua a Sucevei, care plece de la stația de 110 de la intrarea în Suceava, spre de zona Bosanci și Aeroportul Salcea. Din câte știm aici va fi o investiție de circa 38 de milioane de euro. Parlamentarii PNL vor solicita bani și pentru centura municipiului Rădăuți. După o întârziere de șase ani s-a început construcția centurii la Rădăuți și cerem în acest an alocarea de bani pentru a se finaliza. Și sigur că cerem bani pentru studiile de fezabilitate pentru centurile de la Fălticeni, prin zona grădinii de la Rădășeni, a orașului Gura Humorului, dar și la Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei. Sunt zone care în momentele de vârf, cu sezon turistic, cei care circulă rămân mult blocați în trafic. De asemenea, solicităm finanțarea tronsonului doi al pârtiei de schi de pe Rarău, de 1.600 metri lungime. Ministrul turismului a promis în ianuarie acest lucru și noi cerem bani în bugetul pe 2019”, a spus președintele PNL Suceava.

Parlamentarii PNL solicită fonduri pentru construcția unui spital de copii în Suceava

Gheorghe Flutur a făcut referire și la nevoia de fonduri pentru construcția unui spital de copii în municipiul Suceava, precizând că parlamentarii liberali vor solicita ca prin Compania Națională de Investiții să se aloce bani pentru această unitate spitalicească, cu 300 de paturi pentru copii. Gheorghe Flutur a mai declarat că un alt amendament va fi depus pentru finanțarea construcției sălii polivalente din municipiu Suceava. Flutur a arătat că documentația este depusă, investiția este prinsă la priorități din 2016, dar nu a fost finanțată „Dorim o sală polivalentă de 5.000 de locuri, plus 2.500 de locuri mobile. Să avem și noi cum are Constanța, Cluj sau alte orașe și municipii din România. Suceava merită acest lucru. O altă prioritate este

scoaterea din fond forestier a unei supafețe de teren în zona Bilbor, la hotar cu Harghita, pentru a finaliza drumul județean care să ne lege de Ardeal. Acolo e o taxă de scoatere din fond forestier, pe care cerem să fie prinsă în bugetul de stat pe acest an. Apoi solicităm fonduri pentru reabilitarea punctului vamal Siret. Vama nu arată bine. Avem nevoi de o poartă de intrare în România dinspre Ucraina care să corespundă normelor europene. Vom depune un amendament și pentru construirea punctului de frontieră de la Izvoarele Sucevei. Noi finalizăm în acest an modernizarea drumului spre Izvoarele Sucevei și dorim să avem turiști din Ucraina care să vină pe această rută, de la Izvoarele Sucevei spre Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei și spre tot județul Suceava. O altă prioritate este și regularizarea apelor din județul Suceava. Noi avem 11 puncte pe care le-am solicitat Guvernului, Ministerului Apelor pentru a fi finanțate, acolo unde există risc mare la inundații. Şi aici vreau să amintesc de reabilitarea malurilor râului Suceava, în zona Burdujeni, unde primăria dorește și o zonă de agrement, dar nu se poată face până când Apele Române nu își regularizează ambele maluri ale râului Suceava. În acelaşi timp, și râul Moldova și Bistrița și afluenții au nevoie de reabilități. Parlamentarii PNL vor depune un amendament şi pentru alocarea de fonduri pentru închiderea depozitului ecologic vechi de la Câmpulung Moldovenesc. Vatra Dornei a găsit o sursă de finanțare, dar Câmpulung Moldovenesc are nevoie de bani să se închidă depozitul vechi de deșeuri”, a afirmat Gheorghe Flutur.

El a mai spus că parlamentarii PNL Suceava solicită fonduri și pentru funcționarea Căminului de bătrâni de la Solca și a Spitalului medico social Carmen Silva din Broșteni, ambele aflate în subordinea primăriilor celor două orașe. Gheorghe Flutur a declarat că ambele spitale sunt subfinanțate doarece bugetele celor două orașe nu permite o finanțare mai bună. „Sunt câteva din amendamentele prioritate. Și apelul meu este către parlamentarii de toate culorile politice din județul Suceava să susțină aceste priorități. Iar noi vom susține orice inițiativă care să aducă bani județului Suceava”, a încheiat Gheorghe Flutur.