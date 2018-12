La Muzeul de Istorie din Suceava, preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, şi reprezentanţii presei au testat miercuri, 19 decembrie, sistemul de realitate virtuală „Prin Suceava la 1900”. Directorul instituţiei muzeale, Emil Ursu, a declarat: „Muzeul de Istorie fiind deschis din 2016 trebuia să aducă ceva nou, ceva important şi atunci ne-am gîndit la acest sistem de realitate virtuală cu refacerea cîtorva străzi din Suceava, aşa cum arătau ele la 1900. Am beneficiat de releveele realizate de studenţii Institutului de Arhitectură « Ion Mincu », care au fost executate în 1956. Au fost făcute cu detalii pentru feronerie şi faţade. Atunci munca noastră a fost ceva mai simplă. Am coroborat această informaţie cu fotografii de epocă. Sînt două străzi importante din Suceava. Am încercat să aducem în atenţia publicului că Suceava a fost un oraş occidental, sigur, dărîmat de comunişti. Sistemul de realitate virtuală ne permite ca pe lîngă filmul « Suceava la 1900 » să putem încărca diverse filme cu caracter educativ, începînd de la perioada antică pînă la perioada contemporană. La solicitarea unităţilor de învăţămînt, în măsura în care avem posibilitatea de a accesa aceste filme ne gîndim să realizăm la muzeu lecţii 3 D, în sensul că dacă programa şcolară presupune Egiptul antic, elevii să poată veni la muzeu să vadă tridimensional un templu grecesc sau o piramidă. Sistemul a costat aproape 200.000 de lei cu tot cu TVA. Asta înseamnînd toată grafica şi toată aparatura”. Sistemul de realitate virtuală „Prin Suceava la 1900” va fi lansat oficial pe 22 decembrie, cu ocazia evenimentului „Noaptea cea mai lungă”.

