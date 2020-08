Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a verificat, împreună cu primarul comunei Bilca, astăzi, stadiul lucrărilor de modernizare a drumului județean Rădăuți – Bilca, spre Vicovu de Sus. Gheorghe Flutur a spus că acest drum va fi modernizat pe o lungime de 22 de kilometri. Proiectul presupune turnarea a trei straturi de asfalt. Flutur a precizat că până în momentul de față s-a turnat un strat de asfalt și se lucrează la acostamentele drumului. El a precizat că a solicitat constructorului să remedieze o serie de lucrări din curbe, pentru creșterea securității în trafic, prin lărgirea carosabilului, cu respectarea proiectului. „Pe de altă parte vreau să spun că primarul de aici a fost mai harnic, a luat-o înainte și are peste 15 kilometri de drumuri comunale și ulițe modernizate, fie din bani proprii, fie din fonduri europene. Bilca este o comună care a avut multe proiecte în ultimii ani, apă, canalizare și multe altele. De asemenea, este și căminul cultural care intră în linie dreaptă la modernizare”, a spus Gheorghe Flutur. Președintele CJ Suceava a subliniat faptul că pentru următorul mandat trebuie să se intre într-o nouă etapă în această zona a județului, pentru crearea de noi locuri de muncă pentru tineri.

„E foarte bine că am pus apă și canal, că ne străduim să aducem gazul metan pe un proiect european. Și amintesc că este un miliard de euro pentru extinderea rețelei de gaze naturale și am discutat cu primarul de la Bilca acest lucru. Dar trebuie să ne gândim cum să îi facem pe tineri să nu mai plece sau să se întoarcă din străinătate. Rădăuți devine un pol de atracție mai ales datorită inelului de centură. Și este nevoie un parteneriat cu comunele din jur să își facă parcuri industriale pentru mici făbricuțe, pentru diverși investitori. Forță de muncă este foarte multă aici. Și sper foarte repede să discutăm de deschiderea frontierei cu Ucraina pentru a avea accesul forței de muncă din Ucraina. Dacă nu ai forță de muncă românească, noi am cerut acord cu Ucraina să putem aduce forță de muncă de acolo. Cum alții ne iau nouă forța de muncă și noi trebuie să aducem din altă parte. Polonezii iau din Ucraina forță de muncă. Sunt foarte mulți din Cernăuți care merg acolo. Și în felul ăsta zona de graniță pe nordul României să devină o zonă de dezvoltare economică reală”, a precizat Flutur.