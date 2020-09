Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur , care candidează pentru un nou mandat, a votat astzi dimineață, acasă, la Gura Humorului, având lângă el familia, soția, cântăreața de muzică populară, Ana Ilca Mureșan, fata, Cristiana și soțul acesteia. ”Am votat astăzi cu familia lângă mine. Am votat pentru continuitate, pentru dezvoltarea și modernizarea județului Suceava, am votat pentru bunăstarea și siguranța concetățenilor mei din județul Suceava, am votat pentru revenirea la normalitate , am votat pentru viitorul tinerilor, am votat pentru bunăstarea și pentru siguranța tuturor locuitorilor din județul Suceava”, a declarat Flutur la ieșirea de la urne.