Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a votat, la ora 9:00, la secția de votare la care este arondat în orașul său de domiciliu, Gura Humorului. Gheorghe Flutur a declarat că astăzi, 26 mai 2019, a votat în primul rând pentru o echipă de europarlamentari puternică, o echipă care să ne aducă fonduri pentru a lega Suceava și Bucovina de Vestul Europei și de București, prin construcția de autostrăzi.

„Am votat pentru a se trimite mai mulți bani pentru reindustrializarea României și a județului Suceava să se poată întoarce tinerii acasă să aibă de lucru. Am votat pentru reprezentarea cu demnitate în Parlamentul European, pentru promovarea și apărarea capitalului românesc și a produselor românești. Am votat la referendum pentru starea de normalitate. O justiție independentă pentru ca politicul să nu se mai bage niciodată în actul de justiție. Am votat pentru viitorul copiilor noștri”, a declarat Gheorghe Flutur la ieșirea de la urne. El a fost însoțit la urne de senatorul Daniel Cadariu și de vicepreședintele CJ Suceava, Gheorghe Niță.