Prim-vicepreședintele PNL și liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, astăzi, că alianțele și coalițiile politice formate la nivel de Consilii Locale nu sunt afectate de structura noii coaliții de guvernare formată la nivel central, între PNL, PSD și UDMR. „Nu intrăm deloc în alianțele și coalițiile locale deloc. Ce am construit la vârf nu va periclita ce a fost construit până acum în teritoriu. Nu am apucat să le spun în teritoriu lucrul acesta. Lăsăm lucrurile așa cum sunt. Nu reformăm acum coaliții sau înțelegeri care au fost. Nu ar avea rost”, a precizat Flutur. El a spus că această regulă se aplică acolo unde sunt „coaliții alese” și majorități deja create la nivel de Consilii Locale. „Celelalte sunt lucruri care se negociază”, a încheiat Flutur.

