Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că are în continuare energie pentru a continua să facă ce trebuie pentru județ și din postura de senator al României. Gheorghe Flutur a spus că mâine va avea loc ședința Biroului Permanent Județean al PNL Suceava în care vor fi aprobate listele pentru alegerile parlamentare. „Sper să intru în campania pentru alegerile parlamentare pentru Senat, dacă colegii mă vor vota. Am experiență, am energie ca să fac în continuare ce trebuie pentru județul Suceava. E nevoie, cred eu, de aportul și experiența mea și buna credință pentru populația județului Suceava”, a spus Gheorghe Flutur.

El a spus că își dorește ca PNL să obțină un scor bun pentru a guverna în continuare România. „Mi-aș dori să facem un scor care să ne trimită să guvernăm și noi liberalii cu mandate întregi, cu lucruri clare făcute inclusiv pentru județul Suceava”, a spus Flutur într-o conferință de presă.