Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat astăzi că a primit cel mai important document pentru ca Parcul Industrial Bucovina 1 care se va construi pe scheletul Centrului Economic Bucovina de lângă Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” să înceapă să funcționeze. Este vorba de Planul de Urbanism Zonal document care a fost avizat de Autoritatea Aeronautică Română. ”Aici pe o suprafață de peste 13 hectare am primit aprobarea înființării unui parc industrial în apropierea Aeroportului internațional ”Ștefan cel Mare” Suceava. Autoritatea Aeronautică Română ne-a dat acordul de principiu. A fost făcut un studiu special de obstacolare adică cel care reglementează regimul de înălțime al construcțiilor din acest parc. Urmează ca Primăriile Dumbrăveni și Salcea să aibă dezbatere publică a acestui PUZ pentru că terenuri din parc sunt și a acestor Primării după care urmează să dăm drumul la procedura de concesionare a terenurilor pe care le avem aici către această instituție a Parcului Bucovina, aprobarea regulamentului de funcționare”, a arătat Flutur.

El a mențioant că sutn deja mai multe solicitări din partea unor oameni de afaceri care vor să vină să investească în Parcul Industrial Bucovina 1. ”Sunt și hale disponibile pentru închiriat dar și terenuri pentru construcția altor spații industriale într-o zonă extrem de avantajoasă aproape de Suceava, aproape de gară, foarte aproape de aeroport cu toate utilitățile, apă, canalizare, gaze naturale, curent electric. A fost cea mai complicată problemă obținerea acestor avize de la Autoritatea Aeronautică Română pentru a nu perturba siguranța de trafic din zonă. Am obținut această aprobare, acest Plan de Urbanism Zonal și intrăm în linie dreaptă în ceea ce privește funcționarea acestui parc industrial Bucovina 1”, a încheiat Flutur.