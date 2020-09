Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a prezentat macheta viitoarei săli care este în curs de amenajare în curtea interioară a Palatului Administrativ unde își au sediile Consiliul Județean și Prefectura denumită Sala Unirii Bucovinei cu Țara. Investiția, a spus Flutur, costă 8 milioane de lei iar finanțarea este asigurată de la bugetul Consiliului Județean. Gheorghe Flutur a precizat că sala va găzdui ședințele de plen ale deliberativului județean și întâlnirile cu societatea civilă. El speră însă ca Suceava să devină cândva Capitală de regiune iar Sala Unirii să fie locul unde se vor ține ședințele de plen ale deliberativului acestei regiuni. ”

”Va fi o sală modernă, civilizată, o carte de vizită pentru județul Suceava și pentru Bucovina”

”Avem aici macheta Palatului Administrativ o clădire cu istorie extrem de importantă finalizată în 1904. E o clădire cu o semnificație istorică deosebită pentru că aici au intrat trupele române în drumul lor spre Cernăuți în 1918 când s-a hotărât Unirea Bucovinei cu Țara. Ce facem noi în această curte interioară a Palatului Administrativ și se poate vedea în această machetă este o sală care se va numi Sala Unirii Bucovinei cu Țara. Va fi o sală în care își va desfășura activitatea CJ mă refer la ședințele de plen ale Consiliului și eu sper ca Suceava să devină cândva Capitală de regiune și sediul administrativ și locul unde să se țină ședințele de plen ale deliberativului acestei regiuni să fie aici. Este o sală în construcție, o sală care costă circa 8 milioane de lei, o investiție a CJ Suceava pe care am început-o anul trecut. Are 200 de locuri practic în spatele meu se văd locurile unde vor fi gradenele. Este o sală destinată întâlnirii cu publicul pentru că are o intrare din stradă și are gerderobe, grupuri sanitare la subsol, o terasă deasupra. Este gânditâ funcțional și pentru întâlniri cu populația, consultări, schimburi de experiență, studenți care să vină aici, studenți de la administrație publică și dacă vreți un loc unde societatea civilă, sucevenii vor fi invitați, vor fi consultați pentru diverse teme și diverse provocări ale orașului Suceava, ale județului Suceava și de ce nu a viitoarei regiuni pentru că trebuie să gândim optimist”, a declarat Flutur.

El a menționat că și-ar fi dorit ca această investiție să fi fost finalizată în 2018. ”Am solicitat fonduri de la Guvernul de atunci dar nu ne-au aprobat și atunci am demarat lucrările pe fonduri proprii. Va fi o sală modernă civilizată o carte de vizită pentru județul Suceava și pentru Bucovina”, a încheiat Flutur.