Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat că 11 proiecte pentru aducțiuni de gaz metan în peste 30 de localități vor fi finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Gheorghe Flutur a spus că la Ședința Coaliției de guvernare de luni la care a participat în calitate de preşedinte interimar al Partidului Național Liberal, alături de premierul Nicolae Ciucă și prim-vicepreședinți, s-a reușit împreună cu ceilalți reprezentați din coaliție PSD, UDMR și minorități să deblocăm Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny”. „La acest moment sunt în măsura sa aduc vești foarte bune pentru majoritatea localităților judeţului Suceava și încep cu aprobarea a 11 de proiecte pentru aducțiune de gaz metan în peste 30 de localități, finanţate prin programul „Anghel Saligny”. Este vorba următoarele localități: Adâncata, Hănțești, Fântâna Mare, Boroaia, Bogdănești, Rădășeni, Cornu Luncii, Dărmănești, Pojorâta, Fundu Moldovei, Cajvana, Botoșana, Comănești, Pârtești de Jos, Cacica, Vadu Moldovei, Preutești, Marginea, Horodnicul de Sus, Solca, Arbore, Iaslovăț, Volovăț, Burla, Milișăuți, Liteni, Fântânele, Verești, Udești, Salcea, Berchișești, Drăgoiești și Ciprian Porumbescu”, a declarat Flutur. El a adăugat că aceste proiecte au fost preluate de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene care au fost depuse pe Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) și trecute pe programul „Anghel Saligny” ca proiecte mature. „Aceste 32 de localități au în vedere 972 km rețea de gaze naturale, 48.053 de branșamente, valoare circa 198 mil de euro. Reamintesc ca Guvernul României a aprobat miercuri actul normativ prin care s-au preluat 105 proiecte mature de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și s-au transformat la Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), pe programul Anghel Saligny”, a precizat șeful administrației județene.

El a precizat că în același timp, Guvernul a majorat sumele alocate programului „Anghel Saligny”, de la 50 la 65 miliarde de lei, din care 5,5 miliarde lei pentru 105 proiecte de gaz metan, unde sunt incluse și cele de la Suceava. Gheorghe Flutur a reamintit că localitățile Vama, Frumosu și Vatra Moldoviței au primit aprobare pe programul POIM pentru extinderea reţelei de gaz metan. „S-a avut în vedere faptul că aceste proiecte aveau avize, autorizații, studii de fezabilitate care în jumătate de an și-ar fi pierdut valabilitatea. De asemenea, pe total țară, cele 65,5 miliarde vor fi putea cheltuite în intervalul 2022-2028, după următoarea structura: 30 de miliarde lei pentru drumuri comunale și județene, 22,5 miliarde de lei apa-canal, și 13 miliarde pentru gaze naturale, aproximativ 13 miliarde de euro. Este o investiție extrem de importantă pentru dezvoltarea utilităților în toate tipurile de UAT, comune, oraşe, municipii și consilii județene. De asemenea, a intrat în linie dreaptă și programul pentru aprobarea celorlalte capitole de drumuri, apa și canal, aici județul Suceava are depuse un număr de 236 de proiecte cu o valoare de aproape 4 miliarde de lei și în afara de gaze naturale, înseamnă modernizarea a 167 de drumuri și 69 de proiecte pentru apă și canalizare”, a spus Gheorghe Flutur. El a subliniat faptul că astfel, în aceasta săptămână s-au deblocat proiectele așteptate de primării și care au întârziat o perioadă de timp.