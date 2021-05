Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a anunțat, că a fost identificat terenul pentru construcția viitoarei Facultăți de Medicină din Suceava, acesta aflându-se în curtea Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Gheorghe Flutur a spus că propunerea privind amplasamentul a fost luată vineri în urma unei ședințe la care a participat și arhitectului șef al județului.

Gheorghe Flutur a spus că în ultima săptămână a avut mai multe discuții cu managerul Spitalului Județean Suceava și cu arhitectul șef al județului privind terenul pe care să-l putem oferi Universității „Ștefan cel Mare” pentru construcția Facultății de Medicină și acum avem o propunere finală privind amplasamentul pus la dispoziție de CJ Suceava în curtea SJU Suceava. „Locul este un teren în curtea Spitalului nou, în vecinătatea Serviciului de Ambulanță Județean Suceava și a Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret”.

Am discutat cu conducerea SJU Suceava să se implice pentru a identifica spații disponibile pentru construcția Facultății de Medicină, iar după mai multe analize privind diverse amplasamente a reieșit această variantă care este cea mai bună dintre variantele luate în calcul”, a declarat Gheorghe Flutur. El a adăugat că terenul pentru Facultatea de Medicină are o suprafață de circa 1.700 de mp., iar ca amplasament are avantajul că este în proximitatea Spitalului Județean și a Universității.

Șeful administrației județene a precizat că această propunere susținută de Alexandru Calancea trebuie să parcurgă toți pașii impuși de legislație cu discuții și validare în forurile SJU Suceava și apoi din CJ Suceava.

„Din momentul în care USV va face solicitarea, vom declanșa procedurile în vederea efectuării transferului. Pentru punerea la dispoziția USV a terenului respectiv, SJU Suceava va trebui să reloce unele spații de depozitare și pentru servicii. Pe viitor intenționăm să solicităm Guvernului și Academiei de Științe Agricole un teren în zona Spitalului vechi pentru dezvoltări ulterioare. În ceea ce privește finalizarea accesului la acest teren și asigurarea utilităților sperăm să se ajungă la sprijin și înțelegere cu Primăria Suceava și SAJ Suceava”, a încheiat Gheorghe Flutur.