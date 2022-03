Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că a convocat astăzi o ședință extraordinară a deliberativului județean în care a propus adoptarea a două proiecte extrem de importante pentru accesarea de fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C11 „Turism și Cultură – pilonul 4”. Gheorghe Flutur a arătat că aceste proiecte au în vedere actualizarea strategiei județului Suceava prin includerea unor proiecte prioritare pentru care se vor depune cereri de finanțare prin PNRR. „Sunt proiecte care vor fi promovate pentru a putea valorifica patrimoniul județului Suceava în vederea accesării de fonduri și acordarea de sprijin financiar pe două rute turistice importante, ruta mănăstirilor din zona Moldovei și ruta bisericilor de lemn”, a explicat Gheorghe Flutur.

El a arătat că în acest sens, strategia județului Suceava va fi completată cu proiecte pentru restaurarea mănăstirilor Solca, Rîșca, Arbore, restaurarea ansamblului mănăstirii Slatina, restaurarea și conservarea patrimoniului mănăstirii Teodoreni, restaurarea patrimoniului Mănăstirii Humorului, restaurarea bisericilor de lemn din Botoșana, Horodnic de Sus și Horodnic de Jos, precum și pentru restaurarea și consolidarea ansamblului bisericii monument istoric „Sf. Nicolae” din localitatea Colacu.

Gheorghe Flutur a mai spus că în vederea promovării acestor proiecte, pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Județean este și un proiect pentru aprobarea unui acord între județul Suceava și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.