Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat astăzi că începând din această lună, Aeroportul Internaţional “Ştefan cel Mare” Suceava și aeroportul din Timișoara sunt primele două aeroporturi din țară certificate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru respectarea cerinţelor stabilite prin Regulamentul UE nr. 139/2014.

Gheorghe Flutur a explicat că noul certificat atestă faptul că Aeroportul Internaţional „Ştefan cel Mare” Suceava îndeplineşte cerinţele de fond şi cele esenţiale privind aerodromurile, stabilite de Regulamentul (UE) 216/2008 şi regulile sale de implementare stabilite prin Regulamentul (UE) nr.139/2014. Flutur a precizat că obținerea acestui certificat se atestă caracteristicile pistei de aterizare-decolare cu cod de referinţă 4D, operarea în condiţii de vizibilitate redusă, dar și existența unui sistem de management conform normelor Agenţiei Europene Privind Siguranţa Aviaţiei Civile -EASA.

„Am satisfacția de a fi putut contribui, împreună cu colegii mei, la accesarea de fonduri pentru implementarea proiectului <Modernizare suprafață de mișcare şi balizaj, turn de control şi amenajarea terenului în vederea amplasării sistemului de navigaţie tip ILS>. Obiectivul principal al acestui proiect de finanţare a fost modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare de la Aeroportul Internaţional „Ştefan cel Mare” Suceava pentru a putea asigura servicii de trafic aerian în condiţii de maximă siguranţă şi securitate,conform reglementărilor naţionale şi internaţionale din domeniul aeronautic. În plus, categoria 4D a aerodromului dovedeşte că la Suceava pot ateriza aeronave de mari dimensiuni precum Airbus A310 sau Boeing 767”, a declarat președintele CJ Suceava. Gheorghe Flutur a adăugat că acest certificat a fost obținut în urma unui proces de conversie care a constat în pregătirea profesională continuă a angajaților pentru aplicarea noilor reglementări europene, conceperea și redactarea documentației specifice, lucrări la infrastructură și modificări calitative și de oportunitate în sistemul de management, toate acestea fiind completate de un program de audit extrem de riguros. „Pe parcursul conversiei, ce a durat peste 12 luni, au fost organizate trei etape de evaluare a infrastructurii și a documentației relevante efectuate împreună cu echipa de inspectori aeronautici ai Autorității Aeronautice Civile Române, care au fost finalizate cu obținerea de cate Aeroportul Internaţional Ştefan cel Mare Suceava a unui certificat care obligă la menținerea acestui standard de siguranță pentru pasageri și aeronave”, a declarat președintele CJ Suceava.

El a subliniat că obiectivul principal al Aeroportului Internaţional “Ştefan cel Mare” Suceava este creşterea constantă a calităţii serviciilor prestate, îmbunătăţirea continua a condiţiilor asigurate călătorilor şi aeronavelor care tranzitează aeroportul precum şi acordarea unei atenţii sporite asigurării celui mai înalt nivel de siguranţă şi securitate conform standardelor internaţionale.

„Cred ca certificarea va fi un argument in plus pentru companiile aeriene de a deschide noi zboruri interne si internaționale”, a spus Flutur, care a mai precizat că în mod sigur, aeroportul contribuie la deschiderea și dezvoltarea județului Suceava și a turismului în Bucovina.

Gheorghe Flutur a precizat că Aeroportul Internaţional „Ştefan cel Mare” va reprezenta în continuare o prioritate pentru el și echipa sa de la Consiliul Județean pentru dezvoltarea acestei porți de intrare în județul Suceava.