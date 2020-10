Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a declarat că tot mai multe localități din județul Suceava se pregătesc pentru racordare la gaz metan. Gheorghe Flutur a spus că în cursul zilei de astăzi a semnat certificatele de urbanism pentru extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale în mai multe localități, situate în bazinul Solca. Este vorba despre orașele Solca şi Milișăuți și comunele Arbore, Burla, Iaslovăț și Volovăț.

Gheorghe Flutur a declarat că în cursul zilei de joi, aceleași documente au fost emise pentru mai multe localități situate pe Valea Solonețului și pe Valea Sucevei, respectiv orașul Cajvana și comunele Botoșana, Cacica, Comănești, Grănicești și Pârteștii de Jos.

El a precizat că în urma solicitării adresate de comuna Fundu Moldovei, a fost emis Certificatul de urbanism pentru înființarea unei rețele de distribuție gaze naturale, investiție amplasată pe două unități administrativ-teritoriale, respectiv comunele Pojorâta și Fundu Moldovei. De asemenea, a mai fost semnat Certificatul de urbanism pentru extinderea rețelei de gaze naturale pe teritoriul orașelor Salcea și Liteni și al comunelor Udești, Verești și Fântânele.

În vederea înființării de rețele de distribuție în județul Suceava, aceleași documente au fost emise în ultima perioadă și pentru comunele Forăști (satele Forăști, Antoceni, Oniceni, Roșiori, Ruși, Uidești, Țolești, Manolea și Boura), Rădășeni, Cornu Luncii, Adâncata, Hănțești, Forăști și Valea Moldovei sau pentru Zamostea, Zvoriștea (satele aparținătoare Zvoriștea, Șerbăuți, Dealu, Buda, Stânca și Slobozia) și Bălcăuți (satele aparținătoare Bălcăuți, Gropeni, Negostina) pentru studiu de fezabilitate și pentru autorizarea lucrărilor de construcții.

„Vor fi disponibile fonduri pentru introducerea de gaze naturale în localitățile care astăzi sunt încălzite pe combustibil solid dar va fi o bătălie mare pe finanțare, așa că este bine ca tot mai multe localități să demareze cât mai repede astfel de proiecte. În perioada următoare consider că se va putea dubla numărul de persoane din județul Suceava care să fie racordate la rețelele de gaze naturale. Cum spuneam, în județul Suceava sunt multe localități care așteaptă gaz metan, mai ales acolo unde distanța până la magistrală nu este foarte mare. Va fi necesară extinderea magistralei de gaz în județ și, după cum se știe, se lucrează deja la construcția magistralei spre Vatra Dornei”, a încheiat Gheorghe Flutur.