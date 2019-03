Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că anul acesta vor fi turnate covoare asfaltice pe 70 de kilometri de drumuri județene. Gheorghe Flutur a spus că începând de săptămâna aceasta, dacă vremea va fi favorabilă, vor începe lucrările de reparații pe mai multe drumuri județene, priorități fiind drumul de la Suceava la Dolhasca, zona Moldovița, precum și drumul de la Stulpicani la Ostra. „De săptămâna asta, chiar dacă vremea se anunță capricioasă, încep lucrările de reparații, cu frezare și chiar covoare asfaltice. Zonele grele sunt aici pe drumul Suceava – Dolhasca, unde pe anumite porțiuni vom face reparații. Chiar începând de astăzi, sau de mâine, vor apărea imediat covoare asfaltice, pentru că drumurile nu arată foarte bine. De asemenea și în zona de munte s-a frezat, la Moldovița, unde avem niște porțiuni care în urma acestei ierni nu arată foarte bine. Se lucrează și pe ruta Stulpicani – Ostra, unde aștept să scot la licitație întreaga porțiune de drum. Dar până atunci vom face niște plombări pentru că drumul arată destul de rău. Avem lucrări și în alte zone din județ și am cerut să se deschidă fronturi de lucru cât mai multe. Anul acesta, Consiliul Județean Suceava va avea lucrări destul de multe pe covoare asfaltice, undeva la peste 70 de kilometri”, a arătat șeful administrației județene.

Pe de altă parte, Gheorghe Flutur a declarat că astăzi dimineață a avut o întâlnire cu reprezentanții constructorilor care au câștigat licitațiile pentru modernizarea a patru drumuri județene, prin Programul Național de Dezvoltare, lucrările urmând să înceapă în perioada imediat următoare. Flutur a amintit că fira Big Conf Botoșani a câștigat două licitații, una pentru drumul de la Boroaia spre Giulești și una pentru drumul județean Hârtop – Vulturești. „Aici sunt multe lucrări de artă iar în zona Hârtop – Vulturești au fost și niște alunecări de teren, motiv pentru care trebuie stabilizare de versanți. Am discutat amănuntele tehnice și constructorul nu are nici un motiv să nu înceapă lucrările când vremea le permite. Ei deja au anunțat că de azi trimit topografii în teren pentru a se apuca de treabă”, a spus șeful administrației județene.

El a adăugat că o altă firmă, Test Prima Suceava, a câștigat o licitație pentru modernizarea drumului județean dintre Mălini și Slatina – Găinești, pe o porțiune de 12 kilometri. „În paralel, pe 9 kilometri din acest drum mai este un proiect de apă- canal, vor fi subtraversări, motiv pentru care lucrările se vor face concomitent. Acolo este o altă firmă care a câștigat licitația pentru proiectul de apă și canal, dar este important să începem lucrările pe zona Slatina, cu podurile și podețele pentru că sunt multe de refăcut, spre Găinești. Și să grăbim și firma care face canalizarea, pentru a face concomitent lucrările”, a mai precizat Gheorghe Flutur. Nu în ultimul rând, el a arătat că asocierea Firmelor Autotehnorom și Calcarul a câștigat licitația pentru modernizarea drumului județean de la Panaci – Glodu, pe o porțiune de șase kilometri, până în zona în care încep serpentinele spre Bilbor. „Deci vom moderniza și acel drum pe șase kilometri. Am văzut că cele două firme s-au angajat că îl vor face mai repede decât termenele din contract. Pe noi ne interesează și următorul tronson, pentru că suntem la mâna unei Hotărâri de Guvern cu inventarul public al Primăriei Panaci, pentru a putea da drumul la proceduri pentru scoatere din fond forestier a unei suprafețe de teren. Și pentru a înțelege bine populația, tronsonul de șase kilometri de la Glodu spre pasul Bilbor îl vom modernizare imediat în perioada imediat următoare. Am semnat contractul și oamenii intră la lucru. Serpentinele le vom moderniza după ce se va da Hotărârea de Guvern pentru localitatea Panaci”, a explicat președintele CJ Suceava.