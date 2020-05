Situația aberantă generată ieri după ce Prefectura Suceava a comunicat că pentru a intra și ieși din comuna Șcheia e nevoie de declarație pe propria răspundere întrucât nu se află în zona metropolitană va fi rezolvată astăzi în favoarea cetățenilor. Vestea a dat-o președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, într-o intervenție la Radio Top. El a spus că a vorbit cu ministrul de interne, Marcel Vela, despre deblocarea acestei situații și că în urma acestei discuții a solicitat prefectului Alexandru Moldovan să convoace astăzi Comitetul pentru Situații de Urgență și să ridice obligativitatea completării declarației pe propria răspundere exact ca în sensul pe care legea l-a dat când a vorbit de zona metropolitană ca despre o zonă geografică nu de o structură asociativă.

”Am clarificat aseară cu ministrul Vela. Mi-a răspuns era în elicopter venea de la Budapesta și l-am rugat să ne explice și să ne deblocheze situația de la Suceava. Așa este mai apar și interepretări pe care juriștii le citesc într-un fel alții în alt fel. Important este că azi de dimineață eu l-am sunat pe domnul prefect i-am spus că am avut o discuție cu ministrul Vela. Va fi ședința Comitetului pentru Situații de Urgență pentru interpretarea legii așa cum se cuvine. Este vorba de Lergea 351 privid organizarea administrativă a României din 2001. Această lege definește clar aceste zone metropolitane și din centru de la orașul reședință unde e zona metropolitană 30 de km de aceea am rugat să se uite cu atenție nu să restrângem și sunt convins că pot să intre și alte localități pe această rază de 30 de km de la Suceava ca să putem debloca și să nu mai avem hârtiuțe în buzunar după noi pentru această perioadă a stării de alertă deși sunt adeptul și fac apel la suceveni să fie foarte atenți în continuare pentru că încă nu a trecut pericolul dar nu cred că trebuie exagerat. Oamenii au fost cuminți ascultători au stat două luni în casă iar această interpretare nu a făcut bine. Eu ieri dimineață când am văzut această interpretare am avut o discuție l-am invitat pe domnul prefect să purtăm o discuție pe această temă și am rugat să găsească soluții. Sigur că juriștii s-au întâlnit eu ieri am fost în teritoriu am văzut și eu controversele dar aseară mi-am permis să-l sun pe domnul ministru Vela așa cum am făcut de fiecare dată cînd au fost situații care încâlceau lucrurile la Suceava mai ales că Șcheia nu este în zona metropolitană a acelei asocieri a acelui parteneriat cu municipiul Suceava dar noi vorbim despre o zonă geografică aflată pe 30 de km”, a explicat Flutur.