Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat, astăzi, că instituţia pe care o conduce va asegura bonusuri financiare cadrelor medicale de la Spitalul Judeţean Suceava care sunt implicate în lupta contra noului coronavirus. Anunţul a fost făcut în cadrul unei şedinţe operative care a avut loc la Palatul Administrativ. În cadrul discuţiilor, președintele Sindicatul Sanitas Suceava, Ovidiu Tomșa, a solicitat ca modalitatea de răsplătire suplimentară a efortului cadrelor medicale să aibă la bază o analiză reală. El a mai spus că de aceasta trebuie să beneficieze personalul care, prin eforturi titanice, au asigurat continuitatea activității medicale. Totodată, Ovidiu Tomșa a solicitat asigurarea materialelor de protecție pentru personalul medical implicat în activitatea de tratare a cazurilor Covid-19, precum și testarea personalului medical.

Prezent la ședință, președinte CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că aparatul administrativ pe care îl conduce este în permanent dispus să întreprindă toate acțiunile legale necesare pentru restabilirea funcționalității normale a spitalului, inclusiv cele prin care se vor asigura bonusuri suplimentare pentru personalul medical și auxiliar al spitalului județean ce este implicat în activitățile de combatere a virusului.

La rândul său, secretarul de stat și coorodonatorul militar al spitalului, generalul Ionel Oprea, a spus că la momentul actual spitalul dispune de materiale de protecție care să acopere nevoile personalului medical implicat, iar în ceea ce privește acordarea de suplimente financiare, aceasta va fi asigurată în urma propunerilor colectivului medical, care cunoaște cel mai bine realitățile din spital.

De asemenea, președintele Asociației medicilor de familie din județul Suceava, Irina Franciuc, a prezentat o serie de probleme legate de legislația specifică, ce vizează acordarea concediilor medicale persoanelor aflate în carantină sau izolare la domiciliu, precum și asigurarea echipamentelor de protecție, aspect solicitat și de către reprezentantul Colegiului medicilor stomatologici, doctor Gabriel Gospodaru.

Tot în cadrul ședinței de astăzi, prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a precizat că suplimentar materialelor de protecție, care au fost deja livrate medicilor de familie, vor fi furnizate materialele solicitate de către aceștia, în urma necesarului și estimărilor săptămânale comunicate.