Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat că în ședința de săptămâna viitoare a deliberativului județean se va apropa suplimentarea fondurilor pentru continuarea lucrărilor la două obiective de investiții foarte importante și anume 4.000.000 lei pentru modernizarea drumului județean 175A, Câmpulung Moldovenesc-Rarău și 2.000.000 lei pentru modernizarea drumului județean 209L, Pleșa-Solonețu Nou.

”Modernizăm drumul DJ 175A, Câmpulung Moldovenesc-Rarău, tronsonul care pleacă de la baza pârtiei de schi și ajunge pe platoul Rarău – Pietrele Doamnei. Aici s-au executate o serie de lucrări de artă, ziduri de sprijin și apărări de maluri cu gabioane. Se deschide o a treia cale pentru accesul pe platoul Rarău, după modernizarea accesului prin Pojorâta și a celui prin Chiril. Este un drum de munte, dificil, cu o pantă de 8 – 9 %. Prima jumătate, până la schitul Rarăului, va fi un drum pe două sensuri de mers, iar de acolo, până la Pietrele Doamnei, va fi un drum pe un singur sens, dar cu mai multe refugii de încrucișare. Drumul spre Rarău prin Izvorul Alb va fi destinat exclusiv turiștilor, având în vedere că va fi impusă o restricție de tonaj de până la 3,5 tone pentru mașinile care vor circula pe acest traseu. Acest drum va pune în valoare și mai mult pârtia de schi din Rarău, iar mulți dintre cei care vor veni la pârtie vor urca și pe masivul Rarău. Modernizăm și drumul DJ209L, Pleșa-Solonețu Nou. Acest drum va fi unul turistic foarte important, care va face legătura dintre Mănăstirea Humorului, monument UNESCO, cu salina și Basilica Minor de la Cacica. Urmează ca pe acest traseu să fie realizate parcări și executate marcaje. Odată cu finalizarea tronsonului Pleșa – Solonețu Nou, drumul reabilitat Gura Humorului – Mânăstirea Humorului – Pleșa – Solonețu Nou va scurta distanța Gura Humorului – Rădăuți”, a spus Flutur.

El a ținut să precizeze că o destinație importantă a fondurilor în bugetul pe acest an o reprezintă lucrările la drumurile județene, derulate atât direct prin bugetul propriu al județului, cât și prin Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava. ”Avem în vedere reparațiile curente, proiectul „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 1: Iași-Suceava” cu tronsoanele DJ 208A, Suceava-Ipotești-Bosanci-Udești-Liteni-Dolhasca-limita cu județul Iași și DJ 209C-209D, care pornește de la Suceava, pe ruta Frumoasa-Liteni Moara-Zaharești-Stroiești-Vâlcele-Dărmănești, modernizarea drumurilor Panaci-Glodu, Boroaia, Slatina, Hârtop, Rădăuți-Bilca, Teșna-Coșna, Siret-Mușenița, Stulpicani-Gemenea-Slătioara, Pleșa-Solonețu Nou, Câmpulung Moldovenesc-Rarău etc. Astfel, în acest an ne propunem modernizarea a peste 150 km de drumuri județene”, a încheiat Gheorghe Flutur.