Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a informat că la primele ore ale dimineții a avut ședința de lucru pentru pregătirea înființării în zona Parcului Industrial „Bucovina” de lângă Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava a Centrului logistic european de ajutor umanitar pentru Ucraina. Au fost prezenți reprezentatul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență(IGSU), Autoritatea Aeronautică ROMATSA, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), primarii din zonă, prefectul judeţului Suceava și reprezentanții Consiliului Judeţean Suceava.

”Ni s-a prezentat de către specialiști ceea ce s-a lucrat ieri, 2 variante de drumuri noi, unul dinspre municipiul Suceava (5,4 km), zona Burdujeni, strada Plevnei, care să meargă spre Aeroportul Internațional “Ștefan cel Mare” Suceava pe teritoriul municipiului Suceava, orașului Salcea și comunei Adâncata. Al doilea drum este spre comuna Dumbrăveni, ieșire directă spre Botoșani (3,4 km). Am cerut amenajarea intersecției DN 29 cu drumul care duce la aeroport și un giratoriu mare în Aeroport care să fluidizeze traficul de tiruri către Parcul Industrial “Bucovina” și către Aeroport, care vor trebui amenajate urgent”,a explicat Flutur. El a adăugat că astăzi vin specialiştii de la Bucureşti pentru a hotărî conceptul Parcului, unde se vor instala mai multe corturi, urmând ca în această săptămână să ajungă primele tiruri cu ajutoare pe care să le depozităm în halele existente din Parcul Industrial “Bucovina”.

”Am rugat pe cei de la Drumuri Naţionale, Poliția Rutieră și primăriile să aibă în vedere asigurarea fluidizării traficului, având în vedere numărul mare de tiruri ce vor veni spre Aeroport”, a mai spus Flutur.