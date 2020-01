Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a apreciat promptitudinea cu care a Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a răspuns la invitația sa de a participa la o întâlnire, la Suceava, pe tema unor investiții importante de infrastructură din județ. Întâlnirea a avut loc, astăzi, la Consiliul Județean Suceava, în prezența reprezentanților Ministerului Transporturilor și ai CNAIR. Delegația de la București a fost condusă de directorul directorul general al CNAIR, Sorin Scarlat. EL a spus că în cadrul întâlnirii au avut loc discuții pe trei capitole extrem de importante pentru județul Suceava.



Șeful administrației județene a făcut referire, în primul rând, la autostrada A7 Siret – Suceava – Pașcani – Ploiești – București. „În câteva săptămâni se vor scoate la licitație studiile de fezabilitate pe tronsoanele Siret – Suceava și Suceava – Pașcani. Ceea ce este important și vreau să subliniez acest lucru este că Ministerul Transporturilor a decis să construiască pe acest traseu o autostradă și nu un drum expres. Autostrada va rezolva problema legăturilor rapide cu capitala București, având în vedere că acest coridor rutier este din ce în ce mai aglomerat”, a declarat Gheorghe Flutur. El a spus că în cadrul întâlnirii s-a discutat și despre Autostrada Nordului, pentru care este scos la licitație studiul de fezabilitate pentru ruta Suceava – Vatra Dornei – Bistrița – Satu Mare. Președintele CJ Suceava a arătat că pentru această investiție se intenționează să se trateze cu prioritate, într-o primă etapă, realizarea centurilor din Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei.



„Aici intenția Ministerului Transporturilor este de a asigura finanțare, iar coordonarea și execuția lucrărilor să fie încredințată primăriilor. Am avut discuții pentru fiecare centură în parte, mai ales că săptămâna trecută am fost pe fiecare traseu împreună cu reprezentanții de la Apele Române, Transgaz, Romsilva, ACET, CFR, pentru a identifica cele mai bune rute. Asta deoarece pentru toate aceste trei șosele de centură este vorba de un traseu dificil, fiind într-o zonă de munte”, a spus Gheorghe Flutur.



El a arătat că a discutat și despre centura municipiului Fălticeni, pentru care a solicitat grăbirea lucrărilor, având în vedere că aici e un trafic foarte aglomerat. „Speranța este ca lucrările vor începe cât mai curând. De asemenea, în perioada următoare vom fi prezenți și la centura municipiului Rădăuți unde sperăm ca lucrările să fie finalizate în acest an”, a precizat Flutur.

Nu în ultimul rând, el a declarat că a discutat și despre turnarea de covoare asfaltice pe drumurile naționale din județul Suceava, care sunt bugetate de Ministerul Transporturilor. „Pe DN 17 Suceava – Vatra Dornei este nevoie de covor asfaltic pe anumite tronsoane, pe DN 2 între Grănicești și vama Siret, pe DN 29A Suceava – Adâncata – Zvoriștea – Dorohoi, dar și pe drumurile naționale Păltinoasa – Cacica – Marginea și Sadova – Palma. În același timp am solicitat soluții pentru fluidizarea traficului în zona intersecții dintre DN 29 și drumul județean care merge la aeroport. În concluzie, apreciez promptitudinea cu care a răspuns Ministerul Transporturilor la această invitație, urmând ca luna viitoare la Suceava să fie prezent ministrul transporturilor”, a încheiat Gheorghe Flutur.