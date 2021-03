Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat, astăzi, că județului Suceava i-a fost alocat un elicopter SMURD, achiziționat de Ministerul Afacerilor Interne. Gheorghe Flutur a spus că potrivit unei informări oficiale de la MAI, baza de operare pentru acest elicopter va fi la Câmpulung Moldovenesc. „Primăria acestui municipiu ne va acorda un teren, pe care Consiliul Județean Suceava va amenaja un Punct de Operare Aero-medicală, în zona montană, locația fiind deja aprobată de Departamentul pentru Situații de Urgență. Elicopterul SMURD repartizat județului Suceava a fost achiziționat de Inspectoratul General de Aviației al MAI în baza unui program de investiții specifice de căutare – salvare”, a precizat Flutur. El a spus că misiunile în situații de urgență vor putea fi executate în comun de MAI și Ministerul Apărării Naționale. „Arondarea unui elicopter SMURD pentru județul Suceava și înființarea acestui punct de operare va permite optimizarea intervențiilor în zona montană în caz de accidente avalanșe, incendii sau pentru căutări”, a spus Gheorghe Flutur.

De asemenea, la finalul ședinței Consiliului Județean de astăzi, Flutur a precizat că instituția pe care o conduce va construi și un heliport la Spitalul Județean Suceava. „Va trebui să regândim și Salvamontul, pentru a fi cuplat la toate aceste provocări, la intervențiile rapide în zona montană. Și de aceea bugetul nostru va merge în aceste direcții, pentru siguranța oamenilor. Trebuie spus că am discutat cu cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava și am convenit împreună să procure din bugetul acestui an 10 monitoare mari care să fie amplasate pe traseele turistice, pentru avertizări meteo, pentru ca turiștii, cetățenii să fie puși în temă pentru posibilele schimbări de climă, sau pentru anumite evenimente atunci când vizitează județul Suceava”, a spus Gheorghe Flutur.