Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că instituția pe care o conduce a început procedurile pentru realizarea studiului de fezabilitate în vederea construirii unui nou terminal la Aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava. Gheorghe Flutur a arătat că o astfel de investiție este absolut necesară în condițiile creșterii numărului de pasageri pe aeroportul Suceava, care anul acesta ar urma să ajungă la 700.000. „Acum se lucrează la terminalul și sperăm să terminăm cât mai repede. Legat de terminalul trei, eu cred că noi trebuie să ne gândim să facem un terminal mare ca să fie acoperitor pentru dezvoltarea viitoare, pentru că terminalul 1 și 2 acoperă cam 700.000 de pasageri pe an, cât am spus că facem anul acesta. Dacă vrem dezvoltare trebuie să ne gândim la încă un terminal pentru poate încă un milion de pasageri”, a precizat Flutur. El a arătat că Aeroportul „Ștefan cel Mare” a devenit foarte atractiv pentru companiile aeriene. „Am anunțat recent încă cinci destinații turistice cu două avioane la sol, cu destinații noi spre Franța, Cipru, ceea ce este foarte bine pentru noi, pentru Suceava și avem și Belgia. Așteptăm și am cerut insistent Madridul, în Spania sau altă localitate mare din această țară, dar și Tel Aviv, în Israel. A mai venit săptămâna trecută o altă companie care anunță curse de avion în interiorul României, deocamdată spre București, curse de dimineață, altele decât Tarom, dar și spre Constanța. Și discutăm și alte perspective în diagonală, către Timișoara și Cluj. De aceea noi trebuie să fim curajoși cu ceea ce facem în perioada următoare”, a mai declarat președintele Consiliului Județean Suceava. El a arătat că la aeroport se va implementa un proiect de 12 milioane de euro, iar vicepreședintele CJ Suceava, Vasile Tofan, monitorizează zilnic acestă investiție. „Avem un proiect de 12 milioane de euro pentru gardul perimetral pentru securizare, pentru dotarea cu utilaje în plus pentru deszăpeziri, pentru întreținerea spațiilor verzi și pentru curățarea pistelor. E mult de lucru. Aeroportul e ușor cam aglomerat în spațiile existente, dar sperăm să depășim acest moment în perioada care urmează”, a încheiat Gheorghe Flutur.