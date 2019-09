Un proiect județean se conturează la orizont: un Concurs al cailor Bucovinei. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, astăzi, la Târgul de Cai de la Horodnic de Sus aflat la cea de a-IX-a ediție. Flutur a menționat că finanțarea evenimentului va fi asigurată de Consiliul Județean. ”Eu personal care sunt un mic crescător de cai aproape că vorbesc cu cei care cresc cai aceeași limbă ne înțelegem însă am un mesaj pentru Bucovina. Va trebui de la anul să ajungem cu bine să încurajăm și mai mult creșterea calului. Calul este de muncă dar este și de frumusețe. Și dacă ne ajută Dumnezeu la anul vom organiza și va finanța județul un concurs al cailor Bucovinei și voi conta foarte mult pe caii de frumusețe și trăsurile împodobite popular. De aceea vă îndemn să vă îmbrăcați în straie populare, să împodobiți trăsurile, să duceți obiceiurile de nuntă, să duceți zestrea pentru că asta înseamnă atracție și mai mulți turiști în Bucovina. Îmi spunea cineva printre oameni caii și turismul au înflorit în Bucovina și să știți că ne filmează oameni de la Cluj, de departe caii noștri și îi vedeți pe youtube. Avem cu ce ne lăuda. Bravo vouă celor care vă sculați la 4 și le cosiți la cai, le dați ovăz la cai,pentru că nu are numai parte frumoasă crescutul cailor e și muncă și aici nu ai nici sâmbătă. Sunt crescător de . Am acasă doi armăsari lipițani foarte frumoși. Le cosăsc așa dimineața înainte de a pleca la serviciu, le cosăsc iarbă verde și le dau. E frumos ce face Bucovina că își pune în valoare animalele mai de preț cum e calul”, a declarat Flutur.