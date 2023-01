Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat în ședința de astăzi a deliberativului că la Bucșoaia, în orașul Frasin, va funcționa cea mai mare tabără pentru tineret din țară. Gheorghe Flutur a spus că în cursul zilei de luni a discutat la Ministerul Tineretului și Sportului despre stadiul de modernizare a acestei tabere. „În urmă cu doi ani eu am făcut mai multe demersuri pentru preluarea de către Ministerul Tineretului și Sporturilor a acelei tabere care e în paragină, pentru că era la Primăria Frasin. Ministerul la solicitarea noastră a făcut un proiect și l-a depus la CNI. Marțea viitoare avem o întâlnire într-o fază finală cu acest proiect. Va fi cred cea mai mare tabără din țară, de 900 de locuri, cu multe spații de cazare, locuri de joacă, terenuri pentru sport și fel de fel de preocupări pentru copiii care rămân acolo, de la meșteșuguri, încondeiat ouă, până la înot, echitație și așa mai departe. Pare un proiect foarte interesant și îmi doresc foarte mult să avem acest proiect în județul Suceava. Suntem în linie dreaptă cu el”, a spus Gheorghe Flutur. El a spus că Ministerul Tineretului este cel care va putea organiza tabere și cantonamente la Bucșoaia. „Merită Bucșoaia mai ales pentru numele care l-a avut”, a mai precizat șeful administrației județene.

