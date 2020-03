Președinție Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, anunță că în câteva zile la Serviciul Județean de Urgență Suceava va ajunge un echipament medical (real time PCR) pentru depistarea noului coronavirus. El a arătat că pentru a lucra pe acest aparat, un medic și un asistent medical vor fi instruiți în aceste zile într-un centru de specialitate din Bucuresti. ”În același timp, așteptăm sosirea kiturilor de analize aferente, precum și suplimentarea echipamentelor de protecție”, a mai spus Flutur.

