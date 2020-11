Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat că peste o săptămână va fi dată în folosinţă noua şosea de centură a municipiului Rădăuţi. Gheorghe Flutur a fost prezent astăzi pe şantierul şoselei de centură din Rădăuţi, alături de deputatul Dumitru Mihalescul, primarul municipiului, Bogdan Loghin şi directorul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Iaşi. „Suntem aici la sensul giratoriu de la intersecţia cu Volovăţ. Avem o mare bucurie, peste o săptămână aici se pregăteşte să se dea drumul la circulaţie pe centura municipiului Rădăuţi. Vreau să mulţumesc constructorului, dar şi celor de la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru efortul făcut, cel puţin în ultima perioadă. Aici suntem la ultimul sens giratoriu care se amenajează, celelalte fiind deja finalizate”, a declarat şeful administraţiei judeţene.

El a subliniat faptul că după finalizarea lucrărilor, Rădăuţi va fi primul municipiu din România care va avea o şosea de centură inelară. „Practic municipiul Rădăuţi este încercuit de această centură şi este un lucru extraordinar”, a subliniat Gheorghe Flutur.

Preşedintele CJ Suceava a amintit că investiţia s-a ridicat la suma de 90 de milioane de lei. Şoseaua de centură a municipiului Rădăuţi are 16,5 kilometri, proiectul incluzând şi construcţia a şapte sensuri giratorii, şapte poduri şi două pasaje. „Ne bucură faptul că firma care a realizat lucrările a ţinut un ritm susţinut și ne prinde sfârşitul de an cu centura finalizată. Eu vreau să îi felicit şi săptămâna viitoare sper că se va circula pe această centură. Este un câştig uriaş pentru Rădăuţi şi pentru toată zona din jurul Rădăuţiului. Asta înseamnă dezvoltare economică”, a încheiat Gheorghe Flutur.