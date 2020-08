Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că Tarom va relua zborurile zilnice de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” pe ruta Suceava – București și retur. Gheorghe Flutur a spus că Tarom va avea curse aeriene zilnice de la Suceava începând cu data de 22 august 2020. Zborul București – Suceava va ateriza pe Aeroportul Ștefan cel Mare la ora 22:55 și va decola spre Capitală a doua zi, la ora 5:20. De asemenea, șeful administrației județene a mai precizat că începând cu data de 1 septembrie, compania Tarom va suplimenta frecvențele spre București, cu zboruri în zilele de luni, marți, miercuri, joi, vineri și duminică. Zborul București – Suceava va ateriza pe aeroportul Ștefan cel Mare la ora 19:20 și va decola spre București la 19:45.

Pe de altă parte, Gheorghe Flutur a declarat că a discutat cu conducerea aeroportului sucevean cu privire la organizarea optimă a fluxului de pasageri în condițiile creșterii numărului de curse în perioada următoare. El a reamintit că începând de luni, 10 august, Aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava a preluat zborurile operate de Compania Blue Air pe Aeroportul Bacău în intervalul august-septembrie.

Este vorba despre 6 curse spre 4 țări, astfel: Bruxelles (cu o frecvență de două zboruri pe săptămână – luni și miercuri), Dublin (4/săptămână – marți, joi, sâmbătă și Duminică), Torino (2/săptămână – marți și joi), Roma – Fiumicino (4/săptămână – marți, miercuri, vineri și sâmbătă), Milano – Bergamo (2/săptămână – miercuri și Duminică) și Londra – Luton (5/săptămână – luni, joi, vineri, sâmbătă și Duminică).