Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că terminalul 2 de pasageri de la Aeroportul din Salcea va deveni funcțional în februarie 2023. El a adăugat că, la ora actuală, sînt în curs de elaborare studiile de fezabilitate pentru terminalul 3 cu o capacitate de procesare de un milion de pasageri anual, precum și pentru terminalul cargo. Președintele Flutur a mai spus că Aeroportul Suceava a ajuns să fie al patrulea din țară, funcție de traficul de călători, iar în zonă vor fi cumpărate terenuri în vederea amenajării de noi parcări. De asemenea, șeful administrației județene a afirmat că urmează să demareze proiectul de realizare a unui nou drum de acces spre aeroport dinspre Burdujeni.

