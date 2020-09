Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că un nou punct de trecere a frontierei va fi construit la Siret pe viitoarea autostradă A7. Gheorghe Flutur a spus că reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), ai Direcției Generale a Vămilor (DGV) din cadrul ANAF și cei ai Consiliului Județean Suceava urmează să participe la o videoconferință cu responsabili ucraineni privind înființarea unui nou punct de trecere a frontierei cu Ucraina de la Siret aferent A7. „În cadrul documentației tehnice întocmită de CNAIR pentru realizarea rutei rapide Siret-Suceava-Pașcani s-a solicitat viitorului prestator realizarea unui nou punct de trecere a frontierei cu Ucraina în zona Siret. Din partea Consiliului Județean Suceava l-am desemnat pe vicepreședintele Viorel Seredenciuc să participe la această videoconferință”, a precizat Gheorghe Flutur. El a subliniat că această investiție este importantă pentru că acest punct de trecere a frontierei este unul ce va trebui conectat cu infrastructura rutieră a Ucrainei. „Nu trebuie să uităm că este un punct vamal la intrarea în Uniunea Europeană”, a precizat Flutur.

