Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că începând din aprilie 2019, companiile Wizz Air și Tarom vor crește numărul de zboruri de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava către Londra, Roma, Milano, dar și spre București. „Așa cum am mai spus suntem în permanent dialog cu companii aeriene pentru introducerea de noi destinații și noi zboruri interne și internaționale pe Aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava. Ca urmare, se anunță deja suplimentări de curse, chiar de la începutul lunii aprilie, odată cu intrarea în vigoare a orarului curselor pentru sezonul de vară 2019. De asemenea, după ce am făcut cunoscute o serie de propuneri ale pasagerilor, au fost operate și o serie de modificări în graficul zborurilor”, a spus Gheorghe Flutur. El a subliniat faptul că cele mai consistente suplimentări de zboruri vor fi spre Londra, ajungându-se în luna septembrie 2019 la 11 curse săptămânale, dar și spre București.

Astfel, spre Londra va fi introdus încă un zbor, marți, astfel încât vor fi zboruri zilnice pe ruta Suceava-Londra/Londra-Suceava. De precizat că pe această rută, pentru intervalul 29 martie – 1 iulie 2019, avioanele vor ateriza la Suceava la ora 12:00 și vor decola spre Londra la ora 12:35, iar de la 01 iulie, aterizarea la Suceava va fi la orele 03:45, cu decolare spre aeroportul din Luton la orele 06:00.

De asemenea, începând cu 16 septembrie vor fi 11 zboruri săptămânale pe destinația Londra, Wizz Air introducând încă patru frecvențe pe săptămână, în zilele de luni, miercuri, vineri și duminică, cu aterizare la Suceava la orele 12:20 și decolare la orele 12:55.

Pentru ruta Roma Suceava, și retur, de la 1 aprilie a.c. se introduce încă un zbor și se modifică zilele în care Wizz Air operează de pe Aeroportul din Suceava. Dacă în prezent cursele spre această destinație sunt în zilele de miercuri și duminică, în noul program vor fi zboruri marți, joi și sâmbătă, cu aterizare la Suceava la orele 11:50 și decolare la orele 12:20.

Wizz Air va suplimenta și zborurile către Milano, de la 1 aprilie fiind introdus o nouă cursă aeriană în ziua de joi. În prezent, Wizz Air operează curse pe această rută în zilele de luni, miercuri, vineri și Duminică. În noul orar de zbor, cursele de la Milano vor ateriza la Suceava la orele 19:00 și vor decola la orele 19:30.

Flutur: Îmi exprim speranța că în perioada următoare pe Aeroportul din Suceava vom avea o bază permanentă pentru cel puțin două aeronave

Pentru zborurile pe ruta Bologna – Suceava, și retur, Wizz Air va modifica programul de operare începând cu 1 aprilie. Dacă acum sunt curse în zilele de joi și sâmbătă, de la această dată urmează să se opereze în zilele de marți și sâmbătă, cu aterizare la Suceava la orele 18.45 și decolare la orele 19.15

„Trebuie spus că pe cursele interne, Tarom suplimentează numărul de curse pentru București cu încă 6 zboruri săptămânale, în fiecare zi a săptămânii, mai puțin sâmbătă, cu aterizare la Suceava la orele 18:50, iar decolare la ora 19:15. Aceste curse operează începând cu luna martie, urmând să fie perfectat și orarul zborurilor pentru programul sezonului de vară 2019”, a spus Flutur. El a adăugat că în prezent se continuă discuțiile cu mai multe companii aeriene pentru a introduce pe Aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava și alte zboruri, noi destinații, interne si internaționale. „Ne dorim ca foarte curând sa fie introduse zboruri spre capitale europene, cum ar fi Bruxelles, Madrid, Paris etc, sau legături cu destinații partenere, din Germania, de exemplu. De asemenea, îmi exprim speranța că în perioada următoare pe Aeroportul din Suceava vom avea o bază permanentă pentru cel puțin două aeronave”, a încheiat Gheorghe Flutur.