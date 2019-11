Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat astăzi că se află în discuții cu 16 companii aeriene pentru a deschide noi destinații interne și externe de pe Aeroportul ”Ștefan cel Mare”. ”Nu pot astăzi să vă spun mai mult de atât dar ne interesează foarte mult noi destinații interne și externe de aici de la Suceava”, a precizat Flutur care a adăugat că în plan sunt curse spre Paris, Tel Aviv dar și spre Cluj și Timișoara. El a anunțat noutățile care vor fi acum la final de an și începutul anului viitor. Este vorba de curse spre Sharm el Sheikh. ”Dacă vorbim de noutăți anul viitor am anunțat o nouă cursă Tarom dimineața la ora 8 care să zboare de la București la Suceava. Nouă ne lipsea așa ceva iar ca noutate în luna decembrie pe 21 și 27 vom avea curse noi spre Egipt pentru concedii să meargă lumea la plajă. Pe 21 și 27 decembrie Air Bucharest operează Sharm el Sheick și avem pe 2 ianuarie, pe 8 ianuarie și pe 14 ianuarie destinație Egipt. Acestea sunt noutăți de ultimă oră. Oamenii doresc concedii în Egipt la temperaturi mari în decembrie și ianuarie”,a spus Flutur. El a ținut să sublinieze că Suceava are în prezent 13 curse pe săptămână interne și 17 curse externe.