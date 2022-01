Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, anunță demararea procedurilor pentru construirea unui terminal cargo la Aeroportul ”Ștefan cel Mare”. ”La Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava dăm drumul la studiul de fezabilitate pentru un nou terminal, terminal cargo de data aceasta și finalizăm terminalul 2, dar și alte dotări. Avem în vedere extinderea de parcări și am luat în calcul drumul care să lege cartierul Burdujeni din Suceava de Aeroport. Un drum nou care să ne ajute să fluidizăm traficul la Aeroportul ”Ștefan cel Mare Suceava” unde sigur vom avea și alte dotări”, a spus Flutur.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating