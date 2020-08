Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur a anunțat că astăzi, pe Aeroportul Internațional ,,Ștefan cel Mare” din Suceava s-a inaugurat un nou zbor și anume cursa de Dortmund.

”Începând de astăzi, 3 august, avem o nouă cursă aeriană de pe Aeroportul Internațional ,,Ștefan cel Mare” Suceava, legătura cu Dortmund. Cursa este operată de Wizz Air, cu o frecvență de două zboruri pe săptămână, lunea și vinerea, aterizare la ora 16:10 și decolare la 16:40. Este cea de a treia cursă internațională inaugurată într-o lună pe aeroportul sucevean, după Viena și Larnaca. Continuăm, astfel, să conectăm Suceava și Bucovina cu Europa. Sunt convins că deschiderea acestui zbor va însemna un pas important în atragerea de investiții în zonă și în dezvoltarea turismului”, a declarat Flutur.

Dortmund, situat în Landul Renania de Nord-Westfalia, este cel mai mare oraș al Regiunii Ruhr, fiind un important centru administrativ, comercial și educațional. Clasificat ca Node City, aflat la mai puțin de 300 km distanță de Bruxelles, Amsterdam și Luxembourg, Dortmund are accesibilitate spre toate tipurile de transport și infrastructură, astfel că pasagerii din aria de captare a Aeroportului ”Ștefan cel Mare” Suceava vor avea o nouă posibilitate de călătorie, atât din punct de vedere turistic, cât și pentru business.

”Demersurile noastre dau rezultate și sperăm să putem anunța și alte curse. Aici aș mai putea menționa că Aeroportul sucevean va prelua zborurile companiei Blue Air de pe aeroportul din Bacău programate în perioada august-septembrie. Este vorba despre 6 curse, respectiv Bruxelles, Dublin, Torino, Roma, Milano, Londra și reiterez speranța că odată cu această colaborare Compania Blue Air va decide să introducă și curse aeriene permanente de pe Aeroportul ,,Ștefan cel Mare”.

Inaugurarea a trei noi curse aeriene internaționale, la datele care au fost programate dinainte de pandemie, este un indiciu important că județul Suceava este perceput ca un județ sigur, drept pentru care sunt convins că vor veni în scurt timp tot mai mulți investitori, iar Bucovina va continua să devină o destinație turistică din ce în ce mai atractivă. Realitatea de zi cu zi arată tuturor că Suceava este un județ cu multe realizări. Din 2016, când am lansat și Luna Diasporei, am reușit să creștem de 10 ori numărul de pasageri și nu ne oprim aici. Continuăm să ne implicăm în deschiderea de noi curse și să dezvoltăm Aeroportul pentru a pune și mai mult în valoare acest atu pentru dezvoltarea județului”, a mai spus președintele CJ Suceava.