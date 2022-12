Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că instituția pe care o conduce va depune încă un proiect pentru construcția de piste de biciclete ce va fi finanțat prin PNRR, în parteneriat cu județele Botoșani și Iași.

Gheorghe Flutur a spus că traseul pleacă de la Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava, include municipiul și zona Suceava, cu Mănăstirile UNESCO din Suceava și Pătrăuți, apoi Dragomirna se află pe traseu, care trece apoi prin Adâncata, Hânțești și Liteni. „În județul Botoșani, trece prin Bucecea și continuă prin județul Botoșani, apoi intră în județul Iași.

Traseul propus măsoară, în total, pe cele trei județe 203 km, valoare estimată pe total proiect 16,7 milioane euro, din care județul Suceava, 55 km în valoare 4,5 milioane euro, județul Botoșani, 112 km cu 9,2 milioane euro și județul Iași, 36 km cu 2,9 milioane euro”, a precizat Flutur. El a spus că participarea județului Suceava la acest proiect urmează să fie propusă spre aprobare pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de astăzi a CJ Suceava.