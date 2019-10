Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că în condițiile în care vremea este favorabilă în mai multe locații din județ continuă lucrările de asfaltare a unor drumuri. Gheorghe Flutur a spus că a vrut să le facă o surpriză locuitorilor orașului Liteni, astăzi începând lucrările de asfaltare a drumului județean 208C, de la limita cu județul Botoșani, prin Vercicani și Roșcani. „Asfaltăm în momentul de față un tronson de 4,4 kilometri de drum, de la limita județului Botoșani, dinspre Tudora, în localitățile Vercicani, Roșcani, inclusiv podul peste râul Sucevei. Am ținut acest drum ca o surpriză și având în că vremea ne permite am intrat început lucrările de dimineață și în câteva zile vom asfalta și acest drum”, a spus Flutur. El a spus că drumul era foarte distrus, mai ales că pe acest tronson circulă foarte multe camioane de mare tonaj. În aceste condiții, Flutur a precizat că pe acest drum se va turna un strat dubli de asfalt. „Facem astfel legătura până la intrarea în orașul Liteni. Am văzut că lumea era foarte mulțumită și surprinsă de începerea acestor lucrări”, a mai declarat șeful administrației județene.



Gheorghe Flutur a spus că își dorește ca în cel mai scurt timp să anunțe o altă surpriză, legată de lucrările de modernizare a drumului Dărmănești – Suceava – Bosanci – Liteni – Dolhasca, până la limita cu județul Iași. El a arătat că lucrările la acest drum au fost împărțite în două loturi, iar Consiliul Județean Suceava analizează deja ofertele depuse la licitațiile organizate pentru modernizarea drumului. „Nu mai suntem la mâna Consiliul Județean Iași cu acest drum, am organizat licitațiile, avem oferte și se lucrează la evaluarea lor”, a spus președintele CJ Suceava.

Pe de altă parte, Gheorghe Flutur a declarat că în momentul de față au început lucrările de asfaltare pe un tronson de 9 kilometri de la Ostra la Stulpicani. „De asemenea, se lucrează și pe drumul pe Izvorul Alb, la Câmpulung Moldovenesc, spre Rarău, acolo unde se toarnă ziduri de sprijin. Se mai lucrează și la Pleșa, pentru drumul care să lege Mănăstirea Humorului de Cacica, unde s-au turnat casete pentru șanțuri, dar și la Boroaia și în comuna Slatina, pentru modernizarea tronsonului spre Găinești. În cele din urmă au început lucrările și la Hârtop – Vulturești. Avem destul de multe șantiere în județ și prognoza mă face să fiu optimism. Și sper să ne mai lase două săptămâni să finalizăm mai mai multe lucrări”, a mai declarat Gheorghe Flutur.