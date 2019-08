Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a verificat, astăzi, lucrările de modernizare a drumului de la ieșire din Frasin și până la Codrii Seculari de la Slătioara. Gheorghe Flutur a spus că instituția pe care o conduce a început lucrările de modernizare a drumului de la limita cu orașul Frasin și până la Broșteni. Flutur a precizat că pentru început se va lucra la asfaltarea tronsonului către Codrii Seculari, iar în funcție de fondurile disponibile lucrările vor continua către Broșteni. El a explicat că lucrările au început de la ieșirea din Frasin deoarece Consiliul Județean nu are competențe pe raza oraşelor, ci doar pe cea a comunelor. Şeful administraţiei judeţene a subliniat că modernizarea drumului judeţean de la Frasin la Broşteni a fost refuzat la finanţare de Guvernul României prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

„Noi am avut un împrumut pentru aceste lucrări și am organizat o licitație care nu a fost adjudecată de nici o firmă. Și am început noi din fonduri proprii şi facem eforturi să îl ducem la stare normală pentru că în ultimii 30 de ani nu a fost reparat. Pe acest drum va fi pus un strat de geotextil, o plasă specială care va face legătura cu betonul, iar apoi turnăm un strat de 7 centimetri de asfalt. E o investiţie mare şi dorinţa mea este să facem anul acesta cât mai mult şi să continuăm anul viitor”, a declarat Gheorghe Flutur. El a mai spus că în prezent sunt în derulare mai multe lucrări importante de asfaltare a unor drumuri județene în Panaci, Volovăț și Straja.