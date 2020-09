Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, s-a reîntors astăzi în localitatea Hârtop, după ce în urmă cu o săptămână s-a declarat nemulțumit de mobilizarea constructorului care lucrează la modernizarea drumului județean dintre Fălticeni și Liteni. Gheorghe Flutur a spus că lucrările de asfaltare au început în această localitate, după ce le-a promis oamenilor că acest lucru. „Suntem la Hârtop pe drumul județean care face legătura între Fălticeni și Liteni. Promiteam săptămâna trecută că peste o săptămână începem turnarea covorului asfaltic. Pentru că aici s-a investit și în aducțiunea de apă și canal și astăzi am început să turnăm asfalt pe drumul județean care leagă Fălticeni de Liteni. E foarte important să strângem praful aici. Lumea ne-a rugat și noi acționăm în consecință”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a precizat că investiția pentru modernizarea a 16,7 kilometri de drum, făcută de Consiliul Județean, este aproape 7 milioane de euro. Președintele CJ Suceava a spus că în proiect sunt incluse 41 de podețe și 550 de podețe laterale pentru acces în curțile oamenilor. Gheorghe Flutur a subliniat că drumul care leagă Fălticeni de Liteni va asigura accesul spre viitoarea autostradă A 7. „Sunt 20 de kilometri între Fălticeni și Liteni, care va fi drumul spre autostradă, pe scurtătură, a municipiului Fălticeni. Este o investiție mult așteptată. Se lucrează și la valea Glodului în comuna Vulturești și am început din două părți pentru ă sperăm să finalizăm cât de repede această lucrare”, a încheiat Gheorghe Flutur.