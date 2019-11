Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că instituția pe care o conduce a predat amplasamentul pentru realizarea lucrărilor de asfaltare a drumului județean Rădăuți -Frătăuții Vechi – Frătăuții Noi – Bilca – Vicovu de Sus, în valoare de 8,1 milioane de Euro.

Gheorghe Flutur precizează că proiectul prevede asfaltarea a 21,5 kilometri de drum, realizarea a 12 poduri și 112 podețe, șanțuri de pământ și rigole carosabile. „Este un drum foarte circulat, drept care va fi lărgit și se vor aplica 3 straturi de asfalt. Reamintesc faptul că am scos de mai multe ori la licitație acest drum dar nu a venit nimeni din cauza legislației date de PSD care avut ca efect creșterea manoperei și a preturilor la materiale. De asemenea, am fost nevoiți să găsim surse și să punem noi, Consiliul Județean Suceava, o diferență de peste 750.000 lei”, a spus Gheorghe Flutur.

El a mai adăugat că CJ Suceava este într-o fază avansată de evaluare a ofertelor pe drumul strategic Suceava – Iași, atât tronsonul Suceava- Ipotești-Bosanci-Udești -Liteni – Dolhasca- limita cu județul Iași, cât și tronsonul Suceava-Moara-Frumoasa- Liteni/Moara-Zaharești-Stroiești-Vâlcele-Costâna-Dârmanești. „Din păcate și aici, din cauza Ordonanței 114/2018 dată de Guvernul PSD, procedurile de licitații au durat foarte mult, derularea investiției fiind foarte mult întârziată. După ce Guvernul PSD a refuzat să asigure diferența, am fost nevoiți să facem un împrumut pentru a completa necesarul din fonduri proprii. Iar acum, în sfârșit, avem o veste bună, sunt ofertanți, așa că din primăvară vor începe lucrările și pe acest drum extrem de important”, a încheiat Gheorghe Flutur.