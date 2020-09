Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat că astăzi au demarat lucrările de modernizare a drumului european E85 din Vama Siret până în orașul Siret. El s-a aflat la fața locului alături de primarul de Siret, Adrian Popoiu. Investiția, a spus Flutur, este una extrem de importantă fiind vorba de artera de intrare în țară care este văzută ca o carte de vizită. ”Suntem în Vama Siret la km zero a DE 85. Aici este kilometrul zero, granița dintre România și Ucraina, punctul vamal Siret unul dintre cele mai mari puncte de frontieră de uscat pe unde anual trec peste 700.000 de autovehicule. Mă bucur să fiu prezent aici cu reprezentanții Companiei Naționale de Drumuri București pentru că se începe modernizarea DE85 de aici din frontieră de la Siret spre orașul Siret care traversează orașul Siret. În acest an s-a reușit modernizarea drumului pe ruta aceasta Suceava-Siret, un drum excepțional. Vremea e bună și mulțumesc Ministerului Transporturilor, Companiei Naționale de Drumuri că ne-au ascultat rugămințile noastre. Vă amintesc că am fost de mai multe ori în această Vamă și am cerut modernizarea acestui drum. Este extrem de important ca și carte de vizită dacă vreți. Sunt foarte bucuros că s-a dat drumul la modernizarea acestei porțiuni de drum în orașul Siret. De asemenea se va moderniza E85 ceea ce înseamnă un câștig uriaș pentru zonă”, a spus Flutur.

Popoiu: ”Mulțumesc domnului președinte Flutur, Ministerului Transporturilor și CNASIR pentru implicare”

”Important de spus este faptul că și noi Primăria orașului Siret dorim de mai multă vreme ca acest drum european să fie modernizat, să fie modernizat drumul din Vamă, să fie modernizat drumul din orașul Siret. De aceea noi am făcut mai multe solicitări la CNAIR la Iași inclusiv la Ministerul Transporturilor. Iată că astăzi visul nostru se împlinește reușim să avem și aici un drum european care arată că România este un stat civilizat. Este o carte de vizită pentru România faptul că acest drum este în clipa de față reabilitat. Mai mult în orașul Siret există destul de mult disconfdort în momentul de față din cauza acestui drum. Odată modernizat cei care locuiesc în zona drumului se vor simți mai confortabil și acest drum nu le va mai crea prejudicii. Mulțumesc domnului președinte Flutur, Ministerului Transporturilor și CNASIR pentru implicare”, a declarat Popoiu.