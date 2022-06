Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că în urma demersurilor pe care le-a făcut a început modernizarea mai multor tronsoane de drumuri naționale din județ. Gheorghe Flutur a arătat că au început deja lucrările de modernizare pe DN17 tronsonul Ilișești- Suceava. Flutur a adăugat că într-o primă etapă vor fi incluse și alte lucrări pe DN17 la Iacobeni, precum și pe DN2E Vicovu de Sus – Vicovu de Jos care urmează să deservească Punctul de Trecere a Frontierei Vicov – Crasna și pe DN 2K între orașele Solca și Milișăuți. „Cei de la Drumuri Naționale vor continua lucrările și pe alte tronsoane de drum din județ”, a mai spus șeful administrației județene.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings